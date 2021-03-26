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人民币的原料是棉花、棉杆可做家具……这些关于棉花的冷知识你知道吗？

2021年03月26日16:00 | 来源：人民网
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编者按：“棉花全身都是宝”一朵小小的棉花关系着我们每一个人的生活，超过90%的棉花成各类衣服、家具布和工业用布人民币的原材料是棉花；棉杆粉碎加工后可用于制作家具……棉花还有哪些用途，一起来看看。

我国最常见的棉花是细绒棉，也叫陆地棉。另一个品种长绒棉生长在美国、印度、埃及和我国新疆等地。

“棉花全身都是宝”。超过90%的棉花在纺织业“工作”，成为各类衣服、家具布和工业用布；人民币的原材料是棉花；棉杆可用于制造家具。这些关于棉花的冷知识你知道吗？

中国是世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国。据统计，我国植棉面积2006年达到最高点8723万亩，近三年稳定在5000万亩左右。2017、2018、2019和2020年，棉花中国产量占全球产量的比重分别为20.9%、23.6%、22.2%和24%。

新疆是中国最大的产棉区，年产量在500万吨左右，占到国内棉花产量的80%以上。2020年，新疆全区棉花种植面积3753万亩，占全国的76.1%；产量516万吨，占全国的87.3%；种植户66.5万户，加工企业1054家。新疆50%以上农民种植棉花，其中少数民族占70%以上。新疆棉纺织产能在1700万锭左右，纱线产量185万吨，解决当地就业近60万人。

（资料来源：新华社、全国棉花交易平台、中国棉花协会  制图、编辑：李楠桦）

(责编：李楠桦、章斐然)

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