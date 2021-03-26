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美团发布“2021黑珍珠餐厅指南” 新一线城市上榜餐厅72家

2021年03月26日16:27 | 来源：人民网
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3月26日，美团在扬州正式发布“2021黑珍珠餐厅指南”（以下简称“2021黑珍珠”），这是“黑珍珠餐厅指南”自2018年以来第四年发布。“2021黑珍珠”从783家入围餐厅中共遴选出296家钻级餐厅，上榜餐厅覆盖全国39类菜系，其中三钻餐厅13家、二钻餐厅65家、一钻餐厅218家，覆盖国内北京、上海、扬州、香港、澳门、台北等22城以及海外曼谷、新加坡与东京3城。

现场，扬州市人民政府与美团签署了战略合作协议，宣布双方通过打造新型智能城市，共襄扬州“好地方”建设，提升“世界美食之都”全球影响力。扬州市市长张宝娟出席活动，扬州市市委副书记、统战部部长孔令俊现场致辞，副市长丁一、方桂林，市政府秘书长尤在晶参加活动。

新一线城市上榜餐厅72家 菜系种类达39类

从菜系分类来看，“2021黑珍珠”菜系种类更为丰富，共覆盖39类，包括潮粤菜、云贵菜、西北菜、徽菜、福建菜等。其中，本帮菜上榜餐厅较去年增加175%，江浙菜上榜餐厅较去年增加167%。一直以来，黑珍珠榜单坚持兼容并蓄，除了中国本土美味，还包括西餐、日本菜、东南亚菜等世界美食。

从城市来看，上海、深圳、北京等一线城市仍是上榜餐厅数量增加最多的主流城市。值得注意的是，成都、杭州、南京、西安等新一线城市上榜餐厅数量连续增长，今年上榜餐厅达72家，近两年上榜餐厅数量均呈现10%左右的增长。与此同时，黑珍珠餐厅指南挖掘了14家扬州、台州、汕头、顺德等二三线城市本土菜系的高品质餐厅，让更多隐藏的中国美味被发现。

新上榜餐厅线上流量涨幅达103%

美团高级副总裁张川在发布会现场表示，当前中国精致餐饮加速发展，移动互联网发展让手机检索信息、上网“种草拔草”成为新的消费习惯，黑珍珠顺应了形势的发展而产生。

《中国精致餐饮行业报告2021》显示，截至2020年底，中国符合精致餐饮标准的门店数量超过6000家，相较于2017年增长72%。此外，美团数据显示，2020黑珍珠新上榜餐厅线上流量涨幅为103%，部分餐厅上榜后线下客流量增长高达50%。2020年中国大陆地区没有一家黑珍珠餐厅因疫情原因关停。

以连续两次入选黑珍珠的扬州本地餐厅趣园茶社为例，其入选黑珍珠后吸引众多食客，评价量增多，园区扩大一倍，营收大概增长了三倍。趣园茶社负责人陈万庆表示：“2018年被评为黑珍珠餐厅后，趣园茶社的名气、人气、财气都得到了提升，我们已经坚持做了十几年，黑珍珠让我们的坚持被更多人看到。”

评审体系再次升级 资深饕客比例提升至50%

“黑珍珠餐厅指南”的诞生，为热爱美食、热爱生活的消费者提供了一份符合中国味蕾的专业指南。

“2021黑珍珠”对评审体系进行全面升级，评委身份匿名，引入既有品鉴能力又无利益关联的资深饕客，比例提升至50%；同时，榜单评审还引入了科技加持，通过大数据全程校验，保障评审公平公正。

蓄力四年，黑珍珠坚决抵制“以贵为美、猎奇心理、铺张浪费”这三个误区：首先，黑珍珠并非“以贵为美”，而是选取对消费者有更好体验的餐厅；其次，黑珍珠对一切以猎奇为卖点的行为保持高度警惕，坚决抵制“野味”；最后，黑珍珠不鼓励铺张浪费。

(责编：王仁宏、吕骞)

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