2021年3月26日，大发地产集团有限公司（6111.HK，以下简称“大发地产”）举行线上2020年业绩发布会。根据业绩公告，2020年大发地产合同销售额约303亿元，同比增长44%；合同销售面积约205万平方米，同比增长32%；合同销售均价14826元/平方米，同比增长9%。大发地产销售额主要来自公司一直深耕的长三角市场，以一线及优质二线城市为主。其中长三角合同销售额占比高达88%，合同销售面积占比81%。

销售业绩稳健增长，进一步带来盈利能力的提升。2020年，大发地产营业收入约91.88亿元，同比增长24%；实现净利润约7.15亿元，同比增长19%；实现毛利润19.18亿元，同比增长13%。同时，大发地产总资产规模约350.70亿元，同比增长27%；总权益约87.87亿元，同比增长55%。

在业绩维持稳健高质量增长的同时，大发地产密切监控各项财务指标，保持流动性充裕。业绩报告显示，2020年大发地产持有总现金72.76亿元，大幅同比增长55%，总现金占总资产超20%。2020年，大发地产净负债比率约61%，资产负债率(剔除预收账款) 约69%，总现金短债比维持在1.4倍。

在产业布局方面,大发地产在「1+1+X」战略的指引下坚持深耕长三角地区，重点落地成渝都市圈。报告期内，大发地产先后在南京、无锡、温州、成都、重庆等地新增土地22块，新增土地储备约279万平方米。投资结构上，大发地产2020年新增土储集中在长三角区域，新增土储总建筑面积在长三角区域占比达74%，在一、二线城市的总建筑面积占比约90%。

截止2020年12月31日，大发地产总土储建筑面积约670万平方米，同比增长超32%；总土储货值约1000亿元，同比增长超41%；总土储货值在长三角区域占比81.2%。从城市能级分布来看，总土储货值在一二线城市的占比约81.2%。大发地产深耕长三角的优势进一步巩固，支撑业绩的长期稳健增长。

大发地产董事会主席葛一暘表示，大发地产将持续提速增效，践行“1+1+X”战略，坚持深耕长三角地区，重点落地成渝都市圈，适时布局国家黄金城市群。同时，大发地产将持续优化全系统营销管理体系，利用智慧营销驱动增长，并通过投融运销一体化，进一步提升周转速率，巩固及提升合同销售。此外，大发地产将持续降低融资成本，重点落实利润管理，严格控制成本费用、提升回款效率和利润率。

(责编：王仁宏、吕骞)