人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

大发地产:2020年实现合同销售额约303亿元

2021年03月26日16:40 | 来源：人民网
小字号

2021年3月26日，大发地产集团有限公司（6111.HK，以下简称“大发地产”）举行线上2020年业绩发布会。根据业绩公告，2020年大发地产合同销售额约303亿元，同比增长44%；合同销售面积约205万平方米，同比增长32%；合同销售均价14826元/平方米，同比增长9%。大发地产销售额主要来自公司一直深耕的长三角市场，以一线及优质二线城市为主。其中长三角合同销售额占比高达88%，合同销售面积占比81%。

销售业绩稳健增长，进一步带来盈利能力的提升。2020年，大发地产营业收入约91.88亿元，同比增长24%；实现净利润约7.15亿元，同比增长19%；实现毛利润19.18亿元，同比增长13%。同时，大发地产总资产规模约350.70亿元，同比增长27%；总权益约87.87亿元，同比增长55%。

在业绩维持稳健高质量增长的同时，大发地产密切监控各项财务指标，保持流动性充裕。业绩报告显示，2020年大发地产持有总现金72.76亿元，大幅同比增长55%，总现金占总资产超20%。2020年，大发地产净负债比率约61%，资产负债率(剔除预收账款) 约69%，总现金短债比维持在1.4倍。

在产业布局方面,大发地产在「1+1+X」战略的指引下坚持深耕长三角地区，重点落地成渝都市圈。报告期内，大发地产先后在南京、无锡、温州、成都、重庆等地新增土地22块，新增土地储备约279万平方米。投资结构上，大发地产2020年新增土储集中在长三角区域，新增土储总建筑面积在长三角区域占比达74%，在一、二线城市的总建筑面积占比约90%。

截止2020年12月31日，大发地产总土储建筑面积约670万平方米，同比增长超32%；总土储货值约1000亿元，同比增长超41%；总土储货值在长三角区域占比81.2%。从城市能级分布来看，总土储货值在一二线城市的占比约81.2%。大发地产深耕长三角的优势进一步巩固，支撑业绩的长期稳健增长。

大发地产董事会主席葛一暘表示，大发地产将持续提速增效，践行“1+1+X”战略，坚持深耕长三角地区，重点落地成渝都市圈，适时布局国家黄金城市群。同时，大发地产将持续优化全系统营销管理体系，利用智慧营销驱动增长，并通过投融运销一体化，进一步提升周转速率，巩固及提升合同销售。此外，大发地产将持续降低融资成本，重点落实利润管理，严格控制成本费用、提升回款效率和利润率。      

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民币的原料是棉花、棉杆可做家具……这些关于棉花的冷知识你知道吗？
　　编者按：“棉花全身都是宝”。一朵小小的棉花关系着我们每一个人的生活，超过90%的棉花成为各类衣服、家具布和工业用布；人民币的原材料是棉花；棉杆粉碎加工后可用于制作家具……棉花还有哪些用途，一起来看看。…
自然资源部：强化对稀土等国家战略性资源重要矿种的监管
　　自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知截图。（来源：自然资源部网站） 人民网北京3月26日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，自然资源部办公厅发布关于开展2021年卫片执法工作的通知（以下简称通知）。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部