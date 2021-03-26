外汇局：2月中国外汇市场成交13.78万亿元人民币
2021年03月26日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，统计数据显示，2021年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交13.78万亿元人民币（等值2.13万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交2.31万亿元人民币（等值0.36万亿美元），银行间市场成交11.47万亿元人民币（等值1.78万亿美元）；即期市场累计成交5.49万亿元人民币（等值0.85万亿美元），衍生品市场累计成交8.29万亿元人民币（等值1.28万亿美元）。
2021年1-2月，中国外汇市场累计成交31.95万亿元人民币（等值4.94万亿美元）。
(责编：罗知之、高雷)
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