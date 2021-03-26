人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，2020年四季度，我国经常账户顺差8177亿元，资本和金融账户逆差2768亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差1143亿元，储备资产增加1628亿元。

2020年，我国经常账户顺差18709亿元，资本和金融账户逆差7266亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差5383亿元，储备资产增加1878亿元。

按美元计值，2020年四季度，我国经常账户顺差1238亿美元，其中，货物贸易顺差1886亿美元，服务贸易逆差285亿美元，初次收入逆差405亿美元，二次收入顺差42亿美元。资本和金融账户逆差419亿美元，其中，资本账户顺差0.4亿美元，非储备性质的金融账户逆差173亿美元，储备资产增加246亿美元。

按美元计值，2020年，我国经常账户顺差2740亿美元，其中，货物贸易顺差5150亿美元，服务贸易逆差1453亿美元，初次收入逆差1052亿美元，二次收入顺差95亿美元。资本和金融账户逆差1058亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差778亿美元，储备资产增加280亿美元。

按SDR计值，2020年四季度，我国经常账户顺差869亿SDR，资本和金融账户逆差294亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差121亿SDR，储备资产增加173亿SDR。

按SDR计值，2020年，我国经常账户顺差1944亿SDR，资本和金融账户逆差751亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差558亿SDR，储备资产增加193亿SDR。

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