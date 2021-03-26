人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

外汇局：2020年四季度我国经常账户顺差8177亿元

2021年03月26日17:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，2020年四季度，我国经常账户顺差8177亿元，资本和金融账户逆差2768亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差1143亿元，储备资产增加1628亿元。

2020年，我国经常账户顺差18709亿元，资本和金融账户逆差7266亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差5383亿元，储备资产增加1878亿元。

按美元计值，2020年四季度，我国经常账户顺差1238亿美元，其中，货物贸易顺差1886亿美元，服务贸易逆差285亿美元，初次收入逆差405亿美元，二次收入顺差42亿美元。资本和金融账户逆差419亿美元，其中，资本账户顺差0.4亿美元，非储备性质的金融账户逆差173亿美元，储备资产增加246亿美元。

按美元计值，2020年，我国经常账户顺差2740亿美元，其中，货物贸易顺差5150亿美元，服务贸易逆差1453亿美元，初次收入逆差1052亿美元，二次收入顺差95亿美元。资本和金融账户逆差1058亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差778亿美元，储备资产增加280亿美元。

按SDR计值，2020年四季度，我国经常账户顺差869亿SDR，资本和金融账户逆差294亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差121亿SDR，储备资产增加173亿SDR。

按SDR计值，2020年，我国经常账户顺差1944亿SDR，资本和金融账户逆差751亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差558亿SDR，储备资产增加193亿SDR。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：2020年末外债负债率16.3% 外债风险总体可控
　　人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，截至2020年末，我国全口径（含本外币）外债余额为156650亿元人民币（等值24008亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。国家外汇管理局表示，2020年末，我国外债负债率为16.3%，债务率为87.9%，偿债率为6.5%，短期外债与外汇储备的比例为40.9%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。…
外汇局：2020年四季度我国经常账户顺差8177亿元
　　人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，2020年四季度，我国经常账户顺差8177亿元，资本和金融账户逆差2768亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差1143亿元，储备资产增加1628亿元。 2020年，我国经常账户顺差18709亿元，资本和金融账户逆差7266亿元，其中，非储备性质的金融账户逆差5383亿元，储备资产增加1878亿元。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部