人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，截至2020年末，我国全口径（含本外币）外债余额为156650亿元人民币（等值24008亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。国家外汇管理局表示，2020年末，我国外债负债率为16.3%，债务率为87.9%，偿债率为6.5%，短期外债与外汇储备的比例为40.9%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

从期限结构看，中长期外债余额为70758亿元人民币（等值10844亿美元），占45%；短期外债余额为85892亿元人民币（等值13164亿美元），占55%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占39%。

从机构部门看，广义政府外债余额为24760亿元人民币（等值3795亿美元），占16%；中央银行外债余额为2487亿元人民币（等值381亿美元），占2%；银行外债余额为71240亿元人民币（等值10918亿美元），占46%；其他部门（含直接投资：公司间贷款）外债余额为58163亿元人民币（等值8914亿美元），占36%。

从债务工具看，贷款余额为28729亿元人民币（等值4403亿美元），占18%；贸易信贷与预付款余额为24266亿元人民币（等值3719亿美元），占15.5%；货币与存款余额为33784亿元人民币（等值5177亿美元），占22%；债务证券余额为47415亿元人民币（等值7267亿美元），占30%；特别提款权（SDR）分配为657亿元人民币（等值101亿美元），占0.5%；直接投资：公司间贷款债务余额为18486亿元人民币（等值2833亿美元），占12%；其他债务负债余额为3313亿元人民币（等值508亿美元），占2%。

从币种结构看，本币外债余额为65316亿元人民币（等值10010亿美元），占42%；外币外债余额（含SDR分配）为91334亿元人民币（等值13998亿美元），占58%。在外币登记外债余额中，美元债务占84%，欧元债务占8%，港币债务占4%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为2%。

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