2021年3月26日，交通银行发布2020年度经营业绩。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）782.74亿元，同比增长1.28%；资产总额达人民币10.70万亿元，较上年末增长8.00%；不良贷款率1.67%，资产质量平稳可控。

收入端保持稳定增长。锚定“净经营收入稳健增长”目标，全年实现净经营收入2,467.24亿元，同比增长5.96%，近三年复合增长率为7.88%。其中，利息净收入、手续费及佣金净收入同比分别增长6.42%、3.35%。

净息差总体稳定。把握流动性宽裕市场机遇，以负债结构的优化稳定利息净收入“基本盘”，集团净利息收益率1.57%，总体表现平稳。

资产质量平稳可控。坚持存量处置、增量防控“双管齐下”，沉着应对疫情冲击下的各类风险叠加，全年处置不良贷款829.11亿元，同比增长31%，近三年累计化解2,134亿元，超过2012至2017年6年总和。逾期贷款余额和占比较年初实现“双降”。

成本管控成效显著。2020年成本收入比28.29%，同比下降1.82个百分点。金融科技加速布局，全年金融科技投入增长13.45%，占营业收入比重提高至2.85%。

财富管理特色持续增强。2020年末，集团管理的个人金融资产（AUM）规模近3.9万亿元，较上年末增长13.04%，增幅创近年新高。理财、基金、保险、信托等财富管理产品规模增量同比提升24.40%，在零售AUM增量中占比63.94%，成为AUM增长新引擎。

多元发展、多极支撑的盈利格局持续巩固。子公司和境外银行机构净利润同比增长20.03%，占集团净利润比重提升2.85个百分点至18.28%。特别是子公司净利润大幅增长，对集团盈利贡献度提升至10.48%，同比上升3.28个百分点。

(责编：王仁宏、吕骞)