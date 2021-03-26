人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

智慧场景成为新消费热点

2021年03月26日17:48 | 来源：人民网
小字号

近日，中国家电及消费电子博览会（AWE）在上海正式开展，本次主题为“AWE 新十年 · 智竞未来”，届时，智慧家电、智能科技、3C 数码等家电与消费电子领域最新产品、技术集中亮相，前沿展示最新行业成果。此次展会中不仅有硬核的家电产品，与家庭生活细节息息相关的场景、解决方案、智慧家庭新形态同样引发观展热潮。三翼鸟是海尔发布的全球首个场景品牌，此次也是它在AWE的首秀，全方位展示智慧家庭形态多种智能化场景，吸引大批观众前来打卡，沉浸式体验更显示出场景的优势。

中国广告协会会长张国华前来观展，他这样说道：“这一次的观展让我耳目一新，三翼鸟的各种场景满足了人民对美好生活追求的需要，更多好的产品、好的场景、好的解决方案可以供用户选择，平衡供给和需求双方。家电不再是一个单一的产品，而是一个个生动的场景，更好地实现生态赋能。”随着物联网、人工智能等技术的广泛应用，场景型消费也成为一个新的消费热点。2020年9月三翼鸟诞生之时，海尔集团高级副总裁、首席体验官、海尔智家总裁李华刚就这样形容：“卖场景就像卖汽车，海尔智家卖的不是家电，而是场景，是一整套解决方案。”打破单台思维，在家电品质的基础上，将每一位用户作为触点不断迭代，“1+N”的能力能够充分满足用户需求，使得场景具有生命力。

三翼鸟的场景力量也产生了多重影响，中国广告协会会长张国华这样说：“智能家居为广告创造了非常好的场景，场景中包含的多重元素链接的是消费者的消费选择，也直接影响消费方式，以场景为依托，打开新消费思路。”

场景裂变产生出更多的价值，在消费升级以及促进新消费上持续发挥作用，在现场不少用户表示出场景消费的意愿，主要表现在新购房用户愿意选择智能场景，通过定制满足自身的多种需要；更多用户在领略场景魅力之后，想要升级自己的家，体验更加智能的生活；也有用户认为场景可以改变传统的生活方式，在实用的基础上也想追赶时尚风潮。

从单品到场景，在未来还有更多可能，近年来越来越多的家电品牌进行智能化升级，不断推陈出新，智能在未来家庭生活中的地位可见一斑。以场景为纽带打造的智能应用体验，通过沉浸式体验引导用户选择，创造美好生活的同时，也不断影响消费市场，消费动力更强，经济发展成色更足。

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：严防经营用途贷款违规流入房地产领域 建立违规“黑名单”
　　人民网北京3月26日电 （记者罗知之）银保监会官网3月26日消息，为防止经营用途贷款违规流入房地产领域，银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从加强借款人资质核查、加强信贷需求审核、加强贷款期限管理、加强贷款抵押物管理、加强贷中贷后管理、加强银行内部管理等方面，督促银行业金融机构进一步强化审慎合规经营，严防经营用途贷款违规流入房地产领域。…
外汇局：2020年末我国外债负债率16.3% 外债风险总体可控
　　人民网北京3月26日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网3月26日消息，截至2020年末，我国全口径（含本外币）外债余额为156650亿元人民币（等值24008亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。国家外汇管理局表示，2020年末，我国外债负债率为16.3%，债务率为87.9%，偿债率为6.5%，短期外债与外汇储备的比例为40.9%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部