近日，中国家电及消费电子博览会（AWE）在上海正式开展，本次主题为“AWE 新十年 · 智竞未来”，届时，智慧家电、智能科技、3C 数码等家电与消费电子领域最新产品、技术集中亮相，前沿展示最新行业成果。此次展会中不仅有硬核的家电产品，与家庭生活细节息息相关的场景、解决方案、智慧家庭新形态同样引发观展热潮。三翼鸟是海尔发布的全球首个场景品牌，此次也是它在AWE的首秀，全方位展示智慧家庭形态多种智能化场景，吸引大批观众前来打卡，沉浸式体验更显示出场景的优势。

中国广告协会会长张国华前来观展，他这样说道：“这一次的观展让我耳目一新，三翼鸟的各种场景满足了人民对美好生活追求的需要，更多好的产品、好的场景、好的解决方案可以供用户选择，平衡供给和需求双方。家电不再是一个单一的产品，而是一个个生动的场景，更好地实现生态赋能。”随着物联网、人工智能等技术的广泛应用，场景型消费也成为一个新的消费热点。2020年9月三翼鸟诞生之时，海尔集团高级副总裁、首席体验官、海尔智家总裁李华刚就这样形容：“卖场景就像卖汽车，海尔智家卖的不是家电，而是场景，是一整套解决方案。”打破单台思维，在家电品质的基础上，将每一位用户作为触点不断迭代，“1+N”的能力能够充分满足用户需求，使得场景具有生命力。

三翼鸟的场景力量也产生了多重影响，中国广告协会会长张国华这样说：“智能家居为广告创造了非常好的场景，场景中包含的多重元素链接的是消费者的消费选择，也直接影响消费方式，以场景为依托，打开新消费思路。”

场景裂变产生出更多的价值，在消费升级以及促进新消费上持续发挥作用，在现场不少用户表示出场景消费的意愿，主要表现在新购房用户愿意选择智能场景，通过定制满足自身的多种需要；更多用户在领略场景魅力之后，想要升级自己的家，体验更加智能的生活；也有用户认为场景可以改变传统的生活方式，在实用的基础上也想追赶时尚风潮。

从单品到场景，在未来还有更多可能，近年来越来越多的家电品牌进行智能化升级，不断推陈出新，智能在未来家庭生活中的地位可见一斑。以场景为纽带打造的智能应用体验，通过沉浸式体验引导用户选择，创造美好生活的同时，也不断影响消费市场，消费动力更强，经济发展成色更足。

(责编：王仁宏、吕骞)