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服务实体有力有效 经营质态持续提升

2020年中国工商银行总资产突破33万亿元 不良贷款率为1.58%

2021年03月26日19:20 | 来源：人民网
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今日，中国工商银行公布2020年经营情况。2020年，工商银行统筹做好疫情防控、服务实体和经营发展，围绕落实金融工作“三项任务”、推进“三大攻坚战”，持续夯实稳健发展基础、打造转型创新亮点，取得了稳中有进、优于预期的经营业绩。

综合效益实现新突破。截至2020年末，集团总资产突破33万亿元（人民币，下同）。境内人民币存款增加2.48万亿元，创历史新高。在合理让利实体经济、夯实资产质量的同时，通过优化结构、精细化管理等“组合拳”，营业收入和经营效益整体呈现逐季回升的态势。全年实现营业收入8001亿元、拨备前利润5948亿元、净利润3177亿元，同比分别增长3.1%、4.2%和1.4%。成本收入比继续保持较优水平。

资产质量保持稳健。不良贷款率1.58%，保持在稳健区间。逾期贷款率、关注贷款率均实现下降。逾期贷款与不良贷款的剪刀差首次实现年度为负。拨备覆盖率180.68%。资本充足率达到16.88%。

综合实力跃上新台阶。连续5年蝉联“全球银行品牌价值500强”榜首，连续8年位居全球银行1000强榜首。根据董事会建议，工商银行2020年度普通股预计派息总额为948.04亿元，即每10股税前分红2.66元。

践行大行担当 疫情防控和服务实体成效显著

一是全力支持疫情防控和经济企稳复苏。面对突如其来的新冠肺炎疫情，工商银行坚持人民至上、生命至上，迅速成立应对疫情领导小组和工作专班，因时因势调整防控策略，构筑起抗击疫情的坚固防线。全行累计捐款捐物2.5亿元，2800余名干部员工奔赴抗疫一线。同时，积极扛起金融保障重任，围绕“六稳”“六保”精准发力，开展支持防疫抗疫、复工复产、稳链固链、外贸外资、湖北武汉等专项行动。全年信贷投放和债券投资的总量、增量均保持国内首位，其中，境内人民币贷款新增1.88万亿元，同比多增5491亿元；债券投资比年初增加1.19万亿元。

二是全力推动资金精准直达实体经济。工商银行主动对接京津冀、长三角、粤港澳大湾区、中部地区、成渝地区等国家区域协调发展战略，持续加大资源支持力度。突出加大对小微企业、制造业、科创企业的金融支持。2020年，工商银行普惠贷款增幅58%，制造业贷款、绿色贷款、科创企业贷款余额和增量均保持市场领先，其中投向制造业的各项贷款余额达1.84万亿元，绿色贷款余额达1.85万亿元。落实好延本延息政策，为10万多客户缓释还本付息压力，涉及贷款1.5万亿元。得益于与客户风雨同舟、共赢共进，工商银行的企业客户基础进一步巩固，2020年，民营企业有贷户增加5.1万户，普惠型小微企业客户增加18.3万户。

三是全力支持打赢脱贫攻坚战。工商银行充分发挥城市金融优势支持脱贫攻坚与乡村振兴，走出了一条金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、就业扶贫、消费扶贫相结合的扶贫开发新路子，交出了一份高质量的扶贫“答卷”。2020年，工商银行扶贫贷款增速大幅高于各项贷款平均增速，定点帮扶的四川通江、南江、万源、金阳四县（市）全部如期脱贫摘帽。自脱贫攻坚战以来，工商银行累计投放精准扶贫贷款4340亿元，累计带动服务贫困人口近4000万人次，精准扶贫贷款质量良好。

深化战略实施 改革转型不断突破

一是实施“第一个人金融银行战略”，全面提升个人金融质效。2020年，工商银行个人客户净增3024万户，客户总量达到6.8亿户。个人手机银行客户突破4.16亿户，总量、增量、月均动户数均位列市场第一。个人客户金融资产余额突破16万亿元，保持市场领先，其中，个人存款增加1.18万亿元，增长11.3%。发布“第一个人金融银行战略”品牌体系，零售银行品牌价值蝉联全球第一。零售板块营业贡献在全行营业贡献的占比进一步提升，对全行经营的压舱石、稳定器作用更加显现。

二是加快数字化转型，深入推进数字工行建设。智慧银行生态系统工程（ECOS）顺利推进，成功打造第五代新系统，IT基础设施水平继续引领同业。提升金融服务适应性、普惠性，创新推出互动式线上“云网点”、客户经理“云工作室”，提供“屏对屏”非接触金融服务；面向老年客群推出手机银行“幸福生活版”，对服务功能进行适老化改造升级，提升老年人智能金融服务体验。加大科技赋能乡村振兴，创新推出“农e贷”“e链快贷”等惠农融资产品；打造数字乡村综合服务平台；推出个人手机银行美好家园版。助力社会数字化转型，积极赋能工业互联网、智慧政务、智慧医疗等领域，已为1万多家合作方提供智慧金融解决方案。

三是持续完善全球布局，服务高水平对外开放。2020年，工商银行新西兰奥克兰分行开业、巴拿马分行获批成立，境外机构网络覆盖49个国家和地区。加强对“走出去”和“一带一路”建设的金融服务，在“一带一路”沿线21个国家拥有124家分支机构，推动“一带一路”银行间常态化合作机制（BRBR）覆盖61个国家和地区。充分发挥全球经营优势，开展稳外资、稳外贸的“春融行动”，向重点外贸外资企业累计发放本外币融资超过8100亿元，助力维护全球产业链供应链稳定。率先实现大宗商品全流程人民币跨境使用，跨境人民币业务量突破7.2万亿元。

坚持标本兼顾 全面提升风险管理

一是资产质量保持稳健。工商银行坚持“主动防、智能控、全面管”，落实落细“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”四“管”齐下的风险管理措施，持续完善全面风险管理。2020年，工商银行资产质量主要指标处于稳健区间，位居行业较优水平，同时，逾期贷款率、关注贷款率比年初分别下降16BP和50BP。坚持服务实体经济与防范风险统筹兼顾，在实施延本延息政策的同时，同步做好延本延息贷款的风险排查和风险化解工作，确保影响可控。

二是搭建智能信用风险管控体系。通过智能风控，对风险进行差异化精准管理，严防资产风险累积扩大，确保风险可控。把好入口，实行全口径融资风险管理，实施授信审批新规，建立了权责更加清晰、更加匹配的授信审批机制，持续提升资产选择能力。守住闸口，按照风险由低到高，实行分池分区分块精准管理，持续提升资产管理能力。畅通出口，坚持风险资产分类应下调尽下调、不良资产应核销尽核销，加快不良资产处置，进一步净化表内外资产，持续提升资产处置能力。全年清收处置不良贷款2176亿元，比上年增加289亿元。

(责编：申佳平、吕骞)

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