原标题：李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会

李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会时强调持续巩固经济恢复性增长态势增强市场主体活力和内生动力

3月25日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在南京主持召开部分地方政府主要负责人视频座谈会，分析当前经济形势，就进一步做好经济社会发展工作提出要求。

座谈会上，江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆和吉林省长韩俊、江西省长易炼红、广东省长马兴瑞、四川省长黄强发了言，普遍认为当前地方经济运行稳定向好，一些主要指标增长较快，但也有不少困难和挑战。大家还结合实际提出了建议。李克强说，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真落实党中央、国务院决策部署，经济运行开局良好，总体延续稳定恢复态势。今年情况特殊，分析经济不仅要看同比，还要看环比，一些经济指标同比增速快，很大程度上有去年同期基数低的因素，从环比看经济运行总体是平稳的。经济增长预期目标确定6%以上，实际运行中可能会高一些，还是要立足稳固经济基本盘，避免大的起落，实现平稳健康发展。必须全面、客观、冷静分析形势，引导好市场预期。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力实现全年经济社会发展主要目标任务，推动高质量发展。

李克强说，要着力把经济运行保持在合理区间，为可持续健康发展奠定坚实基础。当前国际环境依然复杂，带来多方面影响特别是大宗商品价格上涨快，国内经济运行中也存在就业压力较大、部分行业恢复较慢等问题。既要坚定信心，又要正视困难挑战。要抓住关键，保就业保民生保市场主体的政策力度不减，加快把财政直达资金下达到基层，抓紧出台实施对小微企业等的减税降费政策，并研究加大对个体工商户的支持。加强对实体经济的金融服务，多措并举确保小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。要努力实现就业扩大、居民收入增加、物价平稳、生态环境改善，这是保持经济运行在合理区间的重要基本任务。

李克强指出，要下大力气更大激发市场主体活力。我国有超过1.38亿户市场主体，大企业顶天立地，小企业铺天盖地，仅9000多万个体工商户就带动了2亿多人就业，正是市场主体的韧性和努力，支撑了经济较快恢复、就业稳定扩大和民生改善。我们既要把政策着力点扎根到市场主体、促进他们进一步恢复元气，又要深化改革开放，增强市场主体活力和内生动力。持续推进“放管服”改革，进一步简化涉企审批，完善公正监管，优化经常性政务服务。加大“双创”支持力度，培育更多新的市场主体，激发人民群众创造力。各地要因地制宜尽心尽力改善营商环境，让市场主体和人民群众有更大感受。做好RCEP实施的相关准备工作，立足联通国内国际大市场，进一步扩大开放，在拓展合作中维护产业链供应链稳定。

肖捷参加座谈会。

(责编：申佳平、吕骞)