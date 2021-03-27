瑞士良好棉花发展协会（BCI）上海代表处：从未在新疆发现一例有关强迫劳动的事件
2021年03月27日07:23 | 来源：新华网
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新华社上海3月26日电（记者周蕊）瑞士良好棉花发展协会（BCI）上海代表处26日晚间最新发布声明表示，从未在新疆发现一例有关强迫劳动的事件，将与新疆执行合作伙伴继续保持沟通。
近日，H&M等品牌抵制新疆棉花问题引发舆论广泛关注，其抵制的“依据”即是瑞士良好棉花发展协会（BCI）所谓的新疆强迫劳动论。
对此，瑞士良好棉花发展协会（BCI）上海代表处表示，中国区项目团队严格遵照审核原则，从2012年开始对新疆项目点执行历年第二方可信度审核和第三方验证，从未发现一例有关强迫劳动的事件，将与新疆执行合作伙伴继续保持沟通，共同维护供应链可持续发展。
该协会中国团队还表示，将积极支持国家有关部门关于中国棉花可持续标准的制定工作，为中国棉花产业的可持续健康发展贡献力量。
(责编：胡永秋、牛镛)
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