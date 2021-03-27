人民网英德3月27日电 （记者夏晓伦）人民网研究院25日发布的《2020年县乡消费研究报告》（以下简称《报告》）指出，当前，旅游交通、教育培训、文娱、医疗保健等服务消费在县乡消费中增加较快，占比越来越高。

《报告》引用的数据显示，文旅平台去哪儿网2020年用户数量同比增长数千万，新增用户中三线以下城市用户占比达到46%。拼多多平台数据显示，县乡地区消费者的教育支出在2020年实现大幅攀升，包括儿童类读物、婴幼儿早教机等儿童教育/益智类产品，同比增幅高达196%。

京东平台数据显示，2020年县域农村服务型消费增长高于大部分城市，其中钟表服务（钟表邮寄维修）增长104%，装修服务增长96.9%，安装/调试服务增长83.9%。此外，随着线上问诊、线上买药等业务的发展，县乡地区在医疗保健方面需求巨大。2020年县乡地区医疗保健订单占比6.1%，近3年县乡地区医疗保健订单量增长58%，仅次于生鲜排名第二。

2020年京东平台县乡订单量占比。

近三年京东平台订单量占比增长。

(责编：李源、章斐然)