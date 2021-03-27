人民网英德3月27日电 （记者夏晓伦）“大量县乡区域的用户首次购置了扫地机器人、面包机、投影仪、无人机等商品”“下沉市场电动按摩椅销量同比增长780%”“县乡地区家装、家纺、数码、户外等品类的销售额增速超过140%”……

人民网研究院25日发布的《2020年县乡消费研究报告》（以下简称《报告》）显示，当前，县乡地区高品质消费需求增长强劲。

《报告》指出，食品消费占比持续下降（2019年农村地区恩格尔系数降至30%，与城镇居民相差2.3个百分点），汽车等大宗消费不断增长，家庭耐用品消费等多方面需求不断提高，新生代农村居民、小镇青年群体成为引领消费升级的重要动力源。

以汽车为例。数据显示，2020年7月开始的新能源汽车下乡活动消费火爆，下乡车型4个月的销量已超18万辆，广大农村地区成为包括新能源汽车在内的汽车产品的重要消费市场。

《报告》还引用了多家电商平台的数据。拼多多数据显示，2020年，县乡地区500元以上商品订单量同比增长达79%，在家装、家纺、数码、户外等品类的销售额增速超过140%，大量县乡区域的用户首次购置了扫地机器人、面包机、投影仪、无人机等商品。

京东平台数据显示，2020年县域农村美妆、数码产品的成交额增长要高于线上全部用户的消费增速。

苏宁零售云数据显示，2020年下沉市场苏宁零售云智能健康设备销量同比增109%，其中智能手表、手环同比增96%，电动按摩椅销量同比增长780%，健康型净水器同比增111%，平板电脑同比增399%。传统大家电销量同比增长99.8%，其中厨卫同比增长138%，冰箱同比增长117%，洗衣机同比增长91%，空调同比增长90%。

此外，人民网研究院《县乡地区春节期间网购情况调查问卷》数据显示，比例为15%的县乡地区调查对象在2021年春节期间购买了智能穿戴产品，8%购买了扫地机器人，6%购买了面包机，进一步提示县乡人群消费升级趋势。

2020年下沉市场苏宁零售云智能健康设备、传统大家电销量同比增量

数据来源：苏宁

(责编：李源、章斐然)