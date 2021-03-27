人民网记者 余璐

今年3月22日是第二十九届“世界水日”，3月22日至28日是第三十四届“中国水周”。我国2021年“世界水日”和“中国水周”活动的主题为“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”。

党的十八大以来，从“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的提出，到党的十九届五中全会作出“全面提高资源利用效率”“实施国家节水行动”的号召，再到“十四五”规划纲要明确的“建立水资源刚性约束制度”“单位GDP用水量下降16%左右”的目标要求。国家从长治久安和中华民族永续发展的战略全局高度擘画治水工作，为提高水资源集约安全利用水平指明了新方向。

水资源集约利用“十三五”以来取得显著成就

陕西省榆林市榆阳区高效农业节水工程。水利部供图

水利部最新发布的数据显示，“十三五”期间，我国三项主要节水指标均提前完成：全国万元GDP用水量下降24%，万元工业增加值用水量下降28%，农田灌溉水有效利用系数从2015年0.536提升至0.559。

“‘十三五’时期，我国用水总量基本平稳，用水效率总体达到世界平均水平。”全国节约用水办公室主任许文海表示，我国深入贯彻落实“节水优先”方针，严格水资源消耗总量和强度控制，节水基础设施和监管能力持续提升，节水政策、技术、制度、机制创新持续加强，全社会节水意识持续提高，节水型社会建设取得了新进展，圆满完成“十三五”规划确定的主要目标和任务。

2020年国家节水行动大力推进，全国年用水总量总体维持在6100亿立方米左右，北方部分省份用水量实现零增长，南方丰水省份用水量进入微增长阶段；

2020年完成了第三批350个县区节水型社会达标建设，建成1790家节水机关、298所节水型高校；

2019年全国用水总量与2018年相比，工业用水量减少44亿立方米，农业用水量减少10.8亿立方米，人工生态环境补水增加48.7亿立方米，全国人均综合用水量下降1立方米；

2018年较2002年我国GDP年增长3倍，粮食增产36%，用水总量仅增加9%……

一组组数据背后，是推动用水方式进一步向节约集约转变，保障经济社会高质量发展和用水安全的生动体现。

“据测算，到2025年全国总节水潜力为298亿立方米，2035年全国总节水潜力为614亿立方米。”许文海谈到，“十四五”期间，全国万元GDP用水量和万元工业增加值用水量均要下降16%，水利部门将强化用水总量和强度双控，实施节水技术改造，加强节水的监督考核，通过节约用水扩大发展空间，为高质量发展和现代化建设提供有力支撑。

保障水安全 建立水资源刚性约束制度

水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水的承载空间决定了经济社会的发展空间。我国人多水少，水资源时空分布不均、与生产力布局不相匹配，破解水资源配置与经济社会发展需求不相适应的矛盾，是新阶段我国发展面临的重大战略问题。

现代农业微喷节水灌溉技术。水利部供图

“十四五”规划纲要提出，加快发展方式绿色转型，全面提高资源利用效率。要实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度。

“近年来，我国通过推进节水工作，在用水总量微增长的情况下支撑了经济社会的发展。但与我国水安全形势需求以及生态文明建设要求相比，当前节水工作不均衡、不充分、不可持续的问题仍然较为突出。”中国工程院院士、水文与水资源专家王浩在接受人民网记者采访时谈到，高耗水工业的节水是工业节水的重点，继续建立刚性约束制度，实施产业绿色升级，规范技术、设备、产品的节水效果核定与评价，推进节水技术研发与应用，是提升高耗水工业用水效率的主要路径。另一方面，针对当前水资源供需矛盾尖锐问题，亟需加大非常规水源的利用，特别是污水资源化利用，不仅可以节约新水资源，还能大幅提升水资源安全保障能力，降低水环境污染，这是个多赢的措施。

记者了解到，为发挥水资源刚性约束作用，近日水利部批复珠江流域九洲江、罗江、黄华河、谷拉河、六硐河（含曹渡河）5条跨省江河流域水量分配方案，明确了这些江河流域及相关省区地表水开发利用相关指标。截至目前，全国已累计批复57条跨省江河流域水量分配方案。

黄河流域当前水资源开发利用率达80%，远超一般流域40%的生态警戒线，部分地区地下水超采严重。我国已对黄河流域6省份13个地市黄河干流及部分支流地表水、4省份62个县级行政区地下水超载地区依法暂停审批新增取水许可。

南水北调东、中线一期工程全面通水以来，累计调水超408亿立方米，超1.3亿人直接受益，沿线各地以水资源刚性约束制度拧紧节水“龙头”：北京市万元地区生产总值用水量由2015年的15.4立方米下降到2019年的11.8立方米；天津市坚持“多渠道开源节流节水为先”，出台全国第一部地方节水条例；山东省严格实行用水总量和强度双控制度，将“单位GDP水资源消耗降低”节水指标纳入对各市经济社会发展综合考核指标体系……

全国多地坚持以水定城、以水定地、以水定产，倒逼产业转型升级，推动经济社会发展与水资源承载能力相协调。在甘肃武威，以水户“五级水权”指标体系，执行最严格水资源管理“三条红线”“四项制度”，发放实名制水权证，已累计发展设施农牧业85万亩，发展的文旅产业已实现生态产业增加值142亿元。在黄河沿岸的宁夏，坚持节水为重，严格落实水资源最大刚性约束，率先开展的水权有偿转换和水权交易，累计完成水权转化资金20亿元左右，拓展农业节水改造工程投资渠道，使工业发展反哺农业振兴……

一项项举措背后，是以最严格的水资源管理制度，以有限的水资源保障水安全，促进经济社会可持续发展的完美诠释。

水利部副部长魏山忠指出，“十四五”时期，节水工作要坚定不移贯彻新发展理念，全面落实“节水优先”方针，大力实施国家节水行动，实行最严格水资源管理制度，重点抓好节水目标指标约束、节水政策制度推动、节水型社会建设、节水科技市场创新、节水监督考核、节水宣传教育等六方面工作。全面提升水资源利用效率与效益，以抑制不合理用水需求反向倒逼水资源全面节约和循环利用，促进经济发展方式转变，促进人与自然和谐共生。

爱水护水 营造全社会节水的良好风尚

节水是形成文明生产生活方式的基本需要，是文明社会、文明人的基本行为准则，涉及农业、工业、服务业等领域，涉及单位、家庭、个人等用水主体。大力推动全社会节水，自觉增强节水意识，规范用水行为，加快形成节水型生产生活方式，营造全社会节水的良好风尚，是开创新时期节水新局面的有效路径。

促进人水和谐、推动水资源集约安全利用，核心在人，要义在人类用水行为和态度的转变，这需要全社会各个方面的推动和协作。

正值“中国水周”，全国各地积极开展水资源保护行动，营造节约用水宣传氛围，节水主题宣传活动如火如荼进行。

山东省诸城市东武小学举行节水签名活动。水利部供图

在北京，由中国水科院组织编译的《水知识读本》英文版正式发布。该读本旨在培养青少年珍惜爱护水资源的意识和习惯，此次《水知识读本》英文版将走入“一带一路”沿线国家的中小学课堂，树立珍惜爱护水资源的意识，陪伴他们知水、爱水、节水、护水；

在四川成都，“从雪山到锦江”快闪水博物馆隆重“亮相”。快闪博物馆以水的全生命旅程为参观路线，以生动简洁的展陈内容，搭建“供”“排”“净”“治”四个微型展厅，只花10分钟，便可看懂治水生命周期，通过宣传供排净治一体化，呼吁市民珍惜水、爱护水；

在甘肃，“节水中国 你我同行”主题宣传活动走进了张掖市甘州区北街街道北环路社区、北环路万家便民市场等地，进一步增强了市民、企业节约用水意识，为节水型社会建设助力；

在江苏，节水“五进”活动走进南通市实验小学，由学生们精心准备的以“节约用水”为主题的宣传品成为校园内一道亮丽的风景。开设水法律法规知识课堂、提出“利用好水资源，争做节水小卫士”倡议，“爱水、惜水、节水”理念住进孩子们的心里。

从第二届全国节约用水知识大赛到“节水在身边”全国短视频大赛，从线上到线下，在祖国的大江南北，推动全社会形成珍惜水、爱护水的良好风尚正在逐渐形成。

许文海谈到，通过举办全民节水科普宣传活动，能激发公众节水内生动力，增强全社会节水意识，推动全社会规范节约用水行为，唤起全社会力量节约用水，促进形成节水型生产生活方式。下一步，将创新方式方法，鼓励更多的社会公众和各类机构积极参与节水，加强节水宣传教育，形成政府监管、市场发力、社会参与的全面节水格局。

水资源与人民群众的生命健康、生活品质、生产发展息息相关。节水优先，这是针对我国国情水情着眼中华民族永续发展作出的关键选择，是新时期治水工作必须始终遵循的根本方针。深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持以人民为中心的发展思想，进一步提升水资源供给的保障标准、保障能力、保障质量，才能让百姓有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感，让涓涓碧水惠泽人民。

(责编：李源、高雷)