国家航天局发布
“天问一号”拍摄火星侧身影像
2021年03月27日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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南半球上方火星影像
北半球上方火星影像
3月26日，国家航天局发布2幅由中国首次火星探测任务“天问一号”探测器拍摄的南、北半球火星侧身影像。图像中，火星呈“月牙”状，表面纹理清晰。
“天问一号”探测器飞行至距离火星1.1万千米处，利用中分辨率相机拍摄了火星全景。此时，由于探测器处于火星侧后方上空（以面向太阳为前方），得到两幅“侧身”影像。
目前，“天问一号”探测器已经在停泊轨道运行一个月，高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪、火星能量粒子分析仪、离子与中性粒子分析仪、磁强计等载荷陆续开机，对火星开展探测，获取科学数据。
国家航天局供图（新华社发）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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