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《二〇二〇年中国国际收支报告》显示——

跨境双向投融资活跃 外汇市场保持平稳运行

姚进
2021年03月27日08:41 | 来源：经济日报
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原标题：跨境双向投融资活跃

　　本报北京3月26日讯（记者姚进）国家外汇管理局26日发布的《2020年中国国际收支报告》（以下简称《报告》）显示，2020年，在世界经济出现严重衰退、国际金融市场大幅波动的背景下，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，国内经济稳定恢复，高水平双向开放稳步推进，人民币汇率弹性增强，外汇市场保持平稳运行。

　　《报告》显示，2020年，国际收支延续基本平衡的发展格局，外汇储备规模稳定在3.2万亿美元左右。经常账户顺差增加，与国内生产总值之比为1.9%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易顺差较2019年增长31%，呈现先抑后扬走势；服务贸易逆差收窄44%，主要是旅行支出萎缩。跨境双向投融资活跃。一方面，外资投资国内市场的信心依然较强，外国来华各类投资5206亿美元，较2019年增长81%；另一方面，居民多元化配置境外资产的需求增加，我国对外各类投资5983亿美元，增长1.1倍。2020年末，我国对外金融资产和负债较2019年末分别增长11%和18%，对外净资产2.2万亿美元。

　　《报告》显示，2021年，预计经常账户顺差继续处于合理区间，跨境资本流动延续有进有出、总体均衡的态势。

(责编：王震、李源)

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