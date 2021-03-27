本报驻柏林记者 谢 飞

原标题：欧盟电池产业迎来发展热潮

欧盟是全球汽车工业的重要参与者。随着汽车工业转型，特别是新能源汽车产业发展不断提速，欧洲车企普遍希望能够在这一领域占得先机。

不久前，德国大众集团表示，至2030年，其在欧盟境内销售的新车中将有70%为纯电动型号。其他欧洲车企也在不断加快电动车新产品的研发，力争扩大纯电动车型的市场份额。这一趋势使得欧洲车企对电池的需求急剧增加。

与红红火火发展的电动车相比，欧盟在新能源汽车产业核心领域——电池技术与生产方面却发展缓慢。欧洲车企的电池供应依然主要依赖进口，自己并没有形成具有一定规模的电池产能。

2017年，欧盟宣布建立电动车电池联盟，希望通过在欧盟境内建立一定规模的电动车电池产能，推动新能源汽车产业进一步发展。

近日，欧盟委员会副主席塞夫科维奇在欧盟电池峰会上表示，欧盟将加快电动车电池生产能力建设，力争在2025年实现每年可满足700万辆至800万辆电动车需求的产能。届时，欧盟将成为紧随中国之后的世界第二大电动车电池生产方。

为进一步扶持电池产业，欧盟已经批准了高达200亿欧元的资金，来自12个成员国的超过60家企业将在德法两国的带领下参与其中。其中，仅德国在该领域的投资就达到130亿欧元。根据计划，至2030年，欧盟电动车电池产能将占到全球电池市场份额的30%。

数据显示，2020年欧洲电动车销量上升至汽车总销量的10.5%，而2019年这一比例还仅为3%。飙升的数据显示出欧盟在电动车普及推广方面的巨大进展。与此同时，配套基础设施特别是充电桩建设也取得积极进展，有望实现每10辆电动车配有一个公共充电桩的目标。近日，德国交通部长朔伊尔表示，德国政府将再投入3亿欧元用于建设新的充电桩。

随着欧盟电池产能的扩大，原材料供应问题将进一步凸显。为破解这一掣肘问题，欧盟需要充分挖掘本地原材料供应潜力，降低对第三国原材料的依赖；同时，优化原材料供应链体系，提升原材料进口的多元化水平。

当前，欧洲汽车工业正面临加速转型的巨大压力。欧盟不久前对减排目标作出调整，汽车排放标准也进一步提高，各大车企必然要为此付出更多的研发和生产成本。分析认为，此举会迫使汽车产业由燃油车向新能源汽车过渡的进程继续加速。鉴于此，欧盟亟需解决电动车产量提升与电池供应长期依赖美国和亚洲之间的矛盾，掌握电动车电池生产的主动权，减少对第三方供应的依赖。

市场分析认为，在接下来的10年中，欧洲将经历一波电动车电池产业发展热潮。

(责编：王震、李源)