3月23日，国家开发银行与民生银行举办“碳中和”国开绿债柜台首发仪式。国开行党委副书记、行长欧阳卫民与民生银行党委书记、董事长高迎欣出席仪式。民生银行党委委员、副行长石杰、胡庆华和国开行党委委员、副行长周学东参加。

欧阳卫民在首发仪式上表示，此次民生银行“碳中和”国开绿债柜台业务的成功承办具有重要意义，这是双方立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的务实举措，进一步丰富了“碳中和”金融产品供给，引导社会公众投资绿色金融。

首发仪式后，欧阳卫民与高迎欣会谈。高迎欣表示，国开行作为党领导下的开发性金融机构，长期致力于服务国家战略，与民生银行机构定位和发展方向优势互补，未来双方合作空间广阔。希望双方在资金业务、银团贷款、国际业务等领域建立常态化对接机制，进一步拓展在新基建、高端装备制造业、战略性新兴产业、绿色金融、乡村振兴等重点领域信贷与金融产品合作。

欧阳卫民表示，民生银行是以服务民营经济发展为特色的股份制商业银行，是国开行重要合作伙伴。希望双方继续秉持家国情怀与责任担当，以此次绿债柜台首发为契机，深化合作关系，做细做实长效合作机制。双方要在深化债券投资、资金交易、银团贷款等传统合作基础上，推动以制造业资金合作计划、供应链金融模式共同支持中小微企业发展，加强以“一带一路”为重点的国际业务合作，在集团层面深化子公司业务合作，并积极探索助学贷款服务创新模式，更好服务经济社会高质量发展。

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