3月26日晚，光大银行发布2020年年度报告。报告显示，2020年，光大银行落实“六稳”“六保”要求，积极服务实体经济，全面推进财富管理银行建设，实现营业收入1424.8亿元，同比增长7.3%；净利润379.1亿元，同比增长1.2%，盈利能力变化呈现向好趋势；不良贷款额较上年末下降5.5亿元，不良贷款率1.38%，较上年末下降0.18个百分点，不良率降至近年来最低。

2020年，面对新冠疫情带来的一系列困难和挑战，光大银行坚持“稳中求进，变中求机，进中求新”的工作思路，坚持防疫与发展两手抓、两手硬，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，巩固优势、补强短板，聚焦一流财富管理银行建设，加快零售转型和轻型化转型，强化科技赋能，推动高质量发展，展现了经营活力，保持了良好态势。

落实“六稳”“六保”要求，彰显央企责任担当

2020年，光大银行积极落实中央强化金融支持、为企业合理让利的决策部署，优化融资服务，合理让利实体经济，有力支持疫情防控和经济社会发展，充分履行金融国家队的使命担当。按照“增量、降本、便利”工作导向，加大对民营企业、制造业、普惠金融、抗击疫情等重点领域信贷支持力度。截至2020年末，光大银行资产总额53681亿元，较上年末增加6347亿元，增长13.4%；贷款总额30095亿元，增加2973亿元，增长11.0%。

全面完成“两增两控”监管指标，截至2020年12月末，光大银行普惠贷款余额2012.5亿元，比上年末增加458.55亿元，增长29.51%，高于各项贷款平均增速；持续加大制造业支持力度，助力经济高质量发展，实现制造业贷款和制造业中长期贷款的增量、增幅双创新高。

助力脱贫攻坚，践行社会责任。2020年，光大银行积极参与扶贫工作，截至2020年末，光大银行精准扶贫贷款余额248.14亿元；通过电商扶贫，发挥购精彩电商平台的渠道优势，累计帮助18个省80个国家级贫困县开拓扶贫新路径，帮扶企业超百家，上线扶贫商品393款，累计销售扶贫商品117万件，销售额突破8315万元。其中，2020年销售额达5082万元，同比增长147.84%。

零售转型和轻型化转型持续推进，财富管理特色进一步突出

为推进“一流财富管理银行”建设，光大银行建立了以零售为核心的财富管理指标体系，在人力资源、信贷资源、财务资源等方面加大财富管理转型支持力度。年报显示，2020年末该行零售存款8055亿元，较上年末增加984亿元，增长13.9%。在零售存款快速增长的同时，零售AUM也实现持续较快增长，增长12.4%。

零售中间业务方面，资产管理业务表现突出，作为国内率先成立资管子公司的股份制商业银行，光大银行资产管理业务的经营效益开始强势增长，2020年理财服务手续费收入同比增长297.2%；此外，代理服务手续费收入持续较快增长，同比增长19.8%；云缴费中收贡献快速提升，同比增长37.0%。

此外，该行的交易银行、银行承兑、托管中间业务收入也增长较快，同比分别增长21.6%、9.6%、11.6%，共同拉动整体中收增长，全年实现中间业务净收入243.2亿元，同比增长5.0%，持续推动全行轻型化转型。

收入、利润增长出现向上拐点，经营效益全面向好

盈利能力变化呈现向好趋势。2020年，光大银行实现营业收入1424.8亿元，同比增加96.7亿元，增长7.3%，在过去两年快速增长的较高基数上，继续保持增长；其中四季度当季实现营业收入356.6亿元，同比增加30.7亿元，增长9.4%，增长明显加速。全年实现净利润379.1亿元，同比增加4.6亿元，增长1.2%，经营效益全面向好。

按2018年制定的战略路径，三年来，该行坚定执行“一流财富管理银行”的战略规划，核心经营指标跨越式增长，存款和贷款均站上三万亿元，近年来的总资产复合增长率、营业收入复合增长率、净利润复合增长率等指标均居同业前列。

夯实客户基础，强化科技赋能，数字化金融科技水平和获客能力不断提升

光大银行客户和用户规模不断壮大，客户基础进一步夯实。报告显示，截至2020年12月末，该行零售客户达到1.23亿户，较上年末增长超20.0%；对公客户78.29万户，较上年末增长15.4%；手机银行、阳光惠生活、云缴费三大APP累计用户1.32亿户，比上年末增长63.4%，其中，月活用户3847万户，比上年末增长78.5%；云缴费接入项目10040项，较上年末增加2837项，增长39.4%，近三年累计缴费用户7.17亿户，2020年服务活跃用户5.09亿户，同比增长34.7%。

2020年，光大银行持续推进数字光大战略，加大科技投入，强化科技赋能。截至12月末，全行科技投入51.5亿元，较上年增长51%，占营业收入的3.6%；全行科技人员较上年增长27%，占全行员工的4.2%。持续建设“123+N”数字银行发展体系，“一个智慧大脑”覆盖场景较上年增长83%；“两大技术平台”加速科技创新应用，应用系统上云率达88.8%，新一代智能化数据资产管理平台实现内外部数据统筹管理，大数据平台数据总量较上年增长105%。“三项服务能力”聚焦移动化、开放化、生态化，创新线上服务新模式和新渠道，依托集团综合平台推进财富 E-SBU 建设，促进产融结合，推广优势产品，推动场景嵌入，加快服务创新，打造出云缴费、云支付、随心贷、物流全程通、出国云、阳光融e链等“N个数字化名品”，提供便民、利民金融服务；成立光大数字金融学院，发布“开放、合作、共赢”金融科技创新生态，搭建数字化转型人才培养和实践平台。疫情期间，为了给客户提供温暖的“非接触式”金融+生活服务，光大银行手机银行8.0上线AI数字人客服，并增加电子社保卡、医保电子凭证、征信报告查询等便民服务，提升金融服务的便捷性。

加强风险管理，夯实资产质量，不良指标实现双降

光大银行执行审慎的风险政策，保持合理的拨备计提力度，拨备支出同比增长15.4%；同时持续完善风险管理体系，加强统一授信管理，优化授信政策架构，加强预警能力建设，推进智能大数据风控体系建设，不断夯实风险管理基础。2020年末,该行不良贷款额416.7亿元，较上年末下降5.5亿元，降幅1.3%；不良贷款率1.38%，较上年末下降0.18个百分点，不良率降至近年来最低，取得资产质量保卫战胜利；拨备覆盖率182.71%，较上年末上升1.09个百分点。

2021年是“十四五规划”的开局之年，也是光大银行“两年上台阶”的关键之年。光大银行表示，将主动适应外部环境变化，按照国家“十四五”规划总体要求，积极践行新发展理念，融入新发展格局，同时，引导全行聚焦高质量发展，突出财富管理特色，全力推进“跨越计划”，向“一流财富管理银行”的战略目标不断前进。

(责编：李源、吕骞)