人民网滦平3月27日电 （黄盛）“这个医疗检测一体机可真方便！我的身高、体重、血压、血脂、体脂，不用一小会儿就查出来了，不用上大医院也能拿体检报告了！” 3月25日，在河北省滦平县平坊满族乡于营村卫生室的“健康小屋”内，村民张秀芝(化名)开心地说，“如今村里的医疗水平越来越高了，省了不少事。”

在于营村卫生室“健康小屋”内，张秀芝正在村医的帮助下体检。人民网 黄盛摄

张秀芝口中的医疗检测一体机，是浙江省湖州市德清县阜溪街道给平坊满族乡带来的“新礼物”。

“新礼物”不仅是于营村的医疗检测一体机。25日，平坊满族乡与阜溪街道跨区域举行了“同心同行、共同富裕”乡村振兴结对共建仪式。从太湖之滨到长城脚下，两个不同地域、不同省份的基层单位，围绕持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，增强党建引领乡村振兴工作的针对性和实效性，实现两地共同富裕等话题，进行交流与探讨。

“双方的发展经验理念，可以互相帮助彼此从脱贫攻坚平稳过渡到乡村振兴。”滦平县平坊满族乡党委书记蔡亚男表示，在初步结对交流过程中，德清县产业发展和数字治理的实践，有助于滦平县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；滦平县，特别是平坊满族乡的中药材种植和于营村的产业发展，对于德清县阜溪街道也有较大的吸引力。

阜溪街道党工委书记肖新方认为，此次和滦平平坊满族乡结对共建，是两地在师资共享、产业共建、文化共通、党建共赢等乡村振兴多方面要求上，实现双方共赢局面。

于营村村民正在拆看德清县村阜溪街道赠送的急救包。人民网 黄盛摄

除了张秀芝去的于营村卫生室“健康小屋”，随着结对共建的开始，来自阜溪街道的200个急救包也充实了于营村卫生室的基础设施，一百五十多个腰鼓丰富了平坊满族乡中心学校师生的课余生活；滦平县的两家中药材种植企业也将把自己高品质的药材输送到德清县的药企；平坊满族乡于营村和阜溪街道龙胜村也将进行党建结对，共同谋划乡村振兴的新篇。

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