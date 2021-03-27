中国汽车报记者 王金玉

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2020年我国机动车保有量达3.72亿辆，同时，近年来我国每年的汽车销量都超过2500万辆。随着一批批机动车进入报废环节，如何做好回收成为不容忽视的问题。2019年6月1日起，《报废机动车回收管理办法》正式施行，“五大总成”不再被强制报废，允许以再制造形式加以循环利用。新规实施一年多以来，报废机动车回收行业发生了怎样的变化？报废汽车如何“变废为宝”？

过去，报废机动车一直按照废旧钢铁的价格回收，导致小轿车在很多地方的回收价格仅为每辆200—300元。有业内人士透露，以往每年约有30%的报废汽车流向出价较高的非正规回收渠道，其中多为没有环保措施的报废拆解企业。这些企业售卖拆解后的零件，不仅埋下安全隐患，扰乱了市场秩序，在拆解过程中还会造成环境污染。

《报废机动车回收管理办法》正式施行一年多来，这样的状况正在得到改变。《办法》规定，拆解的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具备再制造能力的企业予以循环利用。市场化竞争机制下，随着正规拆解企业的回收价格提升，非正规企业不再拥有高价优势，报废汽车回收行业发展更加健康有序。

循 环

零部件再制造降低消费者维修成本

过去，1辆汽车可用于再制造的零部件只有5％—10％。以汽车发动机为例，有专家认为，一般汽车发动机在运行20万公里时依然性能良好，而一些车辆报废时，车辆行驶还未达到20万公里，这样的发动机直接作为废旧钢铁回炉是对资源的极大浪费。

报废汽车的“五大总成”不允许再制造，是以往造成报废汽车回收价格低的主要因素。“《办法》允许‘五大总成’进行再制造，对于加快汽车零部件再制造产业发展是一个好消息。”中国物资再生协会副会长兼再制造分会会长罗健夫说。

“再制造零部件能保证质量吗？我的车会不会在我不知情的时候被使用了再制造零部件？”消费者不无担心。事实上，再制造不同于回用件，不是对回收的零部件进行简单的清洗、翻新，而是以旧零部件为毛坯，采用专门的工艺和技术，在原有制造的基础上进行一次新的制造，使之达到与新件同等的质量水平才会出厂。按规定，合格的再制造零部件要在产品显要位置标注“再制造”标志，进入维修领域供消费者选择。

“我国对‘五大总成’交售实行溯源管理，对拆解下来的‘五大总成’进行编码、登记，对其流向进行监控，确保其流向正规的再制造企业。”商务部相关负责人介绍，虽然“五大总成”的再制造已放开，但并不是放任不管，而是采用科学的监管措施，在提升资源有效利用的同时，确保消费者权益和道路交通安全。更为关键的是，再制造零部件在质量上达到全新零部件同等水平的同时，价格却只有全新零部件的40%—50%，大大降低消费者维修车辆的成本。

升 级

行业朝着绿色、节能、环保方向发展

过去相当长一段时间，一个地市一般只准设立一家回收拆解企业，造成市场竞争不充分。由于认定资质稀缺，导致一些取得认定资质的企业缺乏市场竞争意识，技术升级改造动力不足，企业拆解设施落后，环保水平整体偏低。

“非正规回收企业暗箱操作，把车上的一些可用零部件直接拆解回收，这是前几年汽车行业急需破解的难题之一。”中国物资再生协会副会长高延莉介绍。

“针对报废机动车回收拆解行业中存在的主要问题，我们提出了解决方案并修改了相应条款，推动行业向着绿色、节能、环保的市场化方向发展。”商务部相关负责人表示。《办法》对报废拆解企业提出新的要求，相关企业要想获得资质或继续保有资质，需要进行系列技术改造，这给行业带来一次转型升级的机会。

同时，《办法》改变了以往“先证后照”模式，实施“先照后证”，且不再对回收企业实行数量控制，让更多有实力的企业进入该领域。

“资质审核的放开推动了行业总体技术实力和水平的提升。”高延莉说。据国家信息中心信息化和产业发展部汽车市场处副处长王光磊介绍，未来10年将是报废车行业的快速发展期，更多有实力的企业将进入报废机动车回收拆解行业，推动这个行业的市场化发展。

前 景

实力强、服务好的企业将脱颖而出

2020年，我国汽车销量达2531.1万辆。“随着我国汽车工业的发展和技术的进步，新车价格连年下降，汽车已经进入千万普通家庭，二手车交易的活跃度也在不断提升。”商务部相关负责人表示，《办法》的发布实施将我国报废汽车回收行业管理带入一个全新的发展阶段。

去年，报废机动车市场已经发生很大变化。从年初开始，车辆回收价格一路高企，有些地区的小轿车收车价格已经近千元，较年初增加了近一倍。由于企业间的竞争加剧，报废机动车的价格也正在向着“一车一价”的市场竞争机制过渡，惠及消费者。而且，为了抢夺车源，报废拆解企业也在想方设法提供更优质便捷的服务。消费者发现，车辆报废不再是难题，甚至可以像购买新车一样，享受上门服务。

中国再生资源回收利用协会报废车分会秘书长张莹判断，在政策给予的两年过渡期内，机动车报废回收行业面临激烈竞争，要么蜕变，提升竞争力，要么被淘汰出局。有业内人士认为，更多企业进入，会加速报废车行业“洗牌”。在行业“洗牌”的过程中，会有一批技术水平较高、实力较强的骨干企业出现，引领行业更好发展。

《 人民日报 》（ 2021年03月27日 06 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)