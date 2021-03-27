人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

我国启动“双千兆”网络计划

3年时间全面覆盖城市和有条件乡镇

2021年03月27日09:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月26日电  （记者王政）工业和信息化部日前发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》），目标是用3年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

　　《行动计划》提出，到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破1000万户。5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增5G基站超过60万个。建成20个以上千兆城市。

　　《行动计划》提出，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。届时，增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范。千兆光网和5G的核心技术研发和产业竞争力保持国际先进水平，产业链供应链现代化水平稳步提升。

　　《行动计划》还提出了六个专项行动19个具体任务，分别从网络建设、承载增强、行业赋能、产业筑基、体验提升、安全保障六个方面着力推动“双千兆”网络协同发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月27日 06 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
推进水资源集约安全利用 开创新时期节水新局面
　　今年3月22日是第二十九届“世界水日”，3月22日至28日是第三十四届“中国水周”。我国2021年“世界水日”和“中国水周”活动的主题为“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”。…
面包机、按摩椅订单大幅增长 县乡消费结构升级趋势明显
　　人民网英德3月27日电 （记者夏晓伦）“大量县乡区域的用户首次购置了扫地机器人、面包机、投影仪、无人机等商品”“下沉市场电动按摩椅销量同比增长780%”“县乡地区家装、家纺、数码、户外等品类的销售额增速超过140%”…… 人民网研究院25日发布的《2020年县乡消费研究报告》（以下简称《报告》）显示，当前，县乡地区高品质消费需求增长强劲。 《报告》指出，食品消费占比持续下降（2019年农村地区恩格尔系数降至30%，与城镇居民相差2.3个百分点），汽车等大宗消费不断增长，家庭耐用品消费等多方面需求不断提高，新生代农村居民、小镇青年群体成为引领消费升级的重要动力源。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部