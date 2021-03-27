我国启动“双千兆”网络计划
3年时间全面覆盖城市和有条件乡镇
2021年03月27日09:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月26日电 （记者王政）工业和信息化部日前发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》），目标是用3年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。
《行动计划》提出，到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破1000万户。5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增5G基站超过60万个。建成20个以上千兆城市。
《行动计划》提出，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程。届时，增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范。千兆光网和5G的核心技术研发和产业竞争力保持国际先进水平，产业链供应链现代化水平稳步提升。
《行动计划》还提出了六个专项行动19个具体任务，分别从网络建设、承载增强、行业赋能、产业筑基、体验提升、安全保障六个方面着力推动“双千兆”网络协同发展。
《 人民日报 》（ 2021年03月27日 06 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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