人民网英德3月27日电 （记者夏晓伦）25日下午，由人民网研究院主办的“促进县乡消费 助力构建新发展格局”研讨会在广东省英德市连樟村乡村振兴学院召开。来自地方政府和企业的代表，以及专家学者就县乡消费现状进行深入探讨，并对下一步工作给出多方面建议。

破题“促进县乡消费”正当其时

与会嘉宾认为，在加快构建新发展格局和全面实施乡村振兴战略背景下，人民网研究院对县乡消费展开研究，非常有意义。

“我认为这个课题把问题抓得非常准”， 中国社科院经济研究所研究员剧锦文表示，从短期来看，我国经济受疫情冲击亟待恢复，从长期来看，我国经济要实现转级升级、高质量发展，如何在经济长期增长过程中将消费提高到应有的水平是中国必须要解决的一个问题，这其中关键的发展潜力在于县乡消费。中国经济体制改革研究会公共政策研究部主任谌利民也表示，“要顺利实现‘十四五’规划纲要目标任务，消费将扮演重要角色，而农村的消费潜力巨大。”

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红介绍，人民网研究院开展“县乡消费”研究基于多重考虑。县乡消费市场是我国国内消费市场的重要组成部分，也被视为拉动消费增长的潜力巨大的“新蓝海”。挖掘和释放县乡消费潜力，进一步提升县乡消费水平，把扩大消费同改善人民生活品质、更好满足日益增长的美好生活需要结合起来，具有重大意义。县乡消费的变化，一方面是城乡融合协调发展、国家乡村振兴战略实施成效的直观反映，另一方面，也是“双循环”新发展格局构建的一个重要的观察切入点，人民网研究院将持续关注这一议题。

广东省英德市连樟村作为广东乡村振兴的典型代表，近年来在新农村建设方面取得重要成果。英德市政协副主席林超富表示，2019年12月，连樟样板区纳入了国家城乡融合发展试验区广清接合片区，英德市在推进示范区试验区规划建设的同时，紧紧结合工作实际，把发展农村电子商务作为促进县乡消费发展、乡村振兴、破解城乡二元结构的突破口。

与会专家认为，连樟村近年来的脱贫发展历程令人倍感振奋，对连樟村后续发展进行调研和持续追踪，具有很强的样本研究价值。

中国经济体制改革研究会公共政策研究部主任谌利民。人民网广东频道 陈文夏摄

中国社科院经济研究所研究员剧锦文。人民网广东频道 陈文夏摄

英德市政协副主席林超富。人民网广东频道 陈文夏摄

县乡消费“升级提挡”态势明显

人民网研究院副院长、舆论与公共政策研究中心主任刘志华在研讨会上发布了《聚焦“消费蓝海” 助力新发展格局——2020年县乡消费研究报告》（下称《报告》）。《报告》依托相关数据指出，当前县乡消费呈现出消费结构升级趋势明显、服务消费需求占比逐渐增高、消费需求更关注性价比等七方面特征。《报告》援引电商平台销售数据指出，2020年大量县乡区域的用户首次购置了扫地机器人、面包机、投影仪、无人机等商品。

中国社科院经济研究所研究员剧锦文指出，当前县乡消费水平整体上仍大大落后于城市，消费结构相对单一，地域不均衡现象也比较突出。他提示，随着电商消费比重的提高，要关注农村老年人面临的数字鸿沟的影响。此外要关注农村一些不良消费习俗的影响。

2021年全国两会期间，多名代表委员关注农村地区商品质量问题，呼吁加强农村消费市场监管。会上，中国消费者协会消费指导部副主任吕彦玲介绍，消协组织在农村地区收到的投诉涉及农业农机生产资料、农业技术服务等方面，投诉量不高，但并不能说明农村消费的问题少，投诉不多主要还是因为村民维权意识不强、维权渠道不畅。“因此，需要对农村地区加强消费教育引导，深入到乡村开展此类知识和法律的普及，提高农村消费者维权意识，提升他们的维权能力，同时加强基层投诉机制建设，畅通农村消费的维权渠道。”吕彦玲表示。

中国消费者协会消费指导部副主任吕彦玲。人民网广东频道 陈文夏摄

多措并举释放县乡消费需求

围绕如何进一步促进县乡消费问题，与会专家从增加消费供给、完善基础设施、丰富消费场景等角度提出建议。

中国经济体制改革研究会公共政策研究部主任谌利民表示，“要高质量增加县乡消费供给，当前县乡的产品和服务供给短缺，产品质量也很难保证”，“要加快农村基础设施建设，包括物流、信息、电力等，解决‘最后一公里’的问题。”

中国人事科学院副研究员、中国劳动学会高技能人才与职业能力开发专委会秘书长吴帅也表示，要提升针对县乡消费市场的供给体系的适配性。商务部研究院流通消费所博士姜照提出，针对县乡“熟人社会”的特征，要关注社交拼团、直播带货等新消费模式的发展潜力，同时建议政府出台鼓励消费的措施，比如发放电子消费券、设置营销购物节等。

此外，《报告》提出，无论是商业销售网点还是物流体系，在农村地区都面临运转成本与效率的问题，要重视市场机制和先进技术的重要作用，探索通过多种方式鼓励相关企业服务农村，引导快递、电商等互联网企业针对农村地区情况加强技术创新，加快数字化转型。这一过程中，县乡营商环境的提升至关重要。

中国人事科学院副研究员、中国劳动学会高技能人才与职业能力开发专委会秘书长吴帅。人民网广东频道 陈文夏摄

商务部研究院流通消费所博士姜照。人民网广东频道 陈文夏摄

“提高消费关键在于提升农民收入”

与会专家表示，从长远来看，提振县乡消费的基础，仍是持续增加居民可支配收入，同时进一步完善社会保障以提升其消费信心。

中国经济体制改革研究会公共政策研究部主任谌利民表示，“提高消费关键在于提升农民收入”，提高农民收入不能单单依靠就业，相关改革都要跟上。

中国人事科学院副研究员、中国劳动学会高技能人才与职业能力开发专委会秘书长吴帅提出，提高农村居民收入，从根本上讲要提升劳动者技能。她认为，当前我国已逐渐从人口红利转向技能红利，在乡村振兴的进程中，人才的作用不容忽视，“要让农村的机会吸引人，让农村的环境留住人。”

研讨会上，碧桂园集团精准扶贫乡村振兴办公室副主任朱泳婷作为当地企业代表，向与会嘉宾介绍了企业帮扶经验。她介绍，碧桂园探索出“4+X”帮扶模式，即党建扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫加因地制宜，并通过创立扶贫自有品牌、拓展社区消费扶贫渠道等多种举措，助力结对帮扶对象全部脱贫,实现增收致富。她表示，企业下一阶段的工作重心将转入有效衔接乡村振兴，“在未来,我们将坚持通过兴产业、兴人才、兴风貌，全面助力乡村振兴。”

碧桂园集团精准扶贫乡村振兴办公室副主任朱泳婷。人民网广东频道 陈文夏摄

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红。人民网广东频道 陈文夏摄

人民网研究院常务副院长唐胜宏主持会议。人民网广东频道 陈文夏摄

人民网研究院副院长、舆论与公共政策研究中心主任刘志华发布报告。人民网广东频道 陈文夏摄

研讨会前，与会嘉宾先后对英德市电子商务产业园、英德市老茶园、英德麻竹笋一二三产业融合发展示范项目、连樟村现代农业科技示范园新型职业农民培训基地等进行了走访调研。

(责编：李源、高雷)