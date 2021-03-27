碧桂园控股有限公司（02007.HK）3月25日披露2020年全年业绩，年报显示，碧桂园集团连同其联营合营公司共同实现归属于集团股东权益的合同销售额约5706.6亿元（人民币，下同），同比增长3.3%，营收、毛利润、净利润等核心财务指标均表现不俗，在受疫情影响下依然处于行业领先地位，财务韧性凸显。

碧桂园发布2020年全年业绩

从最新的销售表现来看，2021年开年以来，随着疫情负面影响逐渐褪去，此前积累的购房需求逐步释放。今年2月单月，碧桂园实现权益合同销售金额约465.5亿元，同比增长122.52%；实现权益合同销售建筑面积约526万平方米，同比增长108.42%。十强房企中，碧桂园是唯一实现2月环比增长的企业，增幅为15.45%。

看好新型城镇化前景，75%的土储聚焦五大都市圈

尽管当前经济形势复杂，但碧桂园坚持长期看好新型城镇化前景，对中国经济稳定增长、长期向好抱有坚定的信心。在最新的财报报告中，碧桂园创始人、董事会主席杨国强表示，中国的城镇化还有很长的路要走，人民对幸福生活的追求不会变，未来大批农村人口还将进入生活配套更为丰富的县、镇生活。“继续做城镇化征程的领跑者”，这是碧桂园在财报中定下的目标。

顺德碧桂园全景

碧桂园对新型城镇化的深耕和布局在土储方面表现明显。财报显示，截至2020年底，碧桂园已签约或已摘牌的中国内地项目总数为2958个，业务遍布31个省/自治区/直辖市、289个地级市、1350个县市级/区/县/镇。按目标市场分，碧桂园目标一二线与目标三四线的权益销售金额比例为46:54，项目分布可谓兼顾了广泛与均衡。此外，碧桂园在2020年共获取511幅土地，其中65%位于三四线城市，新获取土地有75%位于长三角、珠三角、环渤海、长江中游、成渝等五大都市圈，契合国家重大区域发展战略。

碧桂园集团总裁莫斌表示，2020年公司销售额约占全国商品房销售额的5%，已经进驻的三四线城市中，平均市占率约为8%，其中9个三四线城市销售额超过百亿，预计未来在更多三四线城市的市场份额将进一步提升。

利益增长多元化，科技驱动发展成果初显

“十四五”规划提出，要以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，促进国内国际双循环。除了专注房地产开发与销售业务之外，碧桂园还持续围绕地产主业挖掘产业链上下新动能。

据悉，碧桂园积极探索全产业链，围绕地产主业，先后布局机器人建筑、机器人餐饮、现代农业、新零售等新业态，全产业链优势进一步强化，成为企业不可复制的核心竞争力。

以机器人为例，自2018年7月创立以来，碧桂园旗下全资子公司博智林重点聚焦建筑机器人及智能施工设备的研发应用，并建立以BIM数字化技术为基础的建筑产业互联网平台，打造覆盖建筑工程全生命周期的智能建造全系统解决方案。

测量机器人施工作业图

公司现有在研建筑机器人46款，绝大多数通用于现浇混凝土工艺与装配式建筑施工，其中18款建筑机器人已投入商业化应用。

除此之外，碧桂园旗下的餐饮机器人也在智慧餐饮服务中成绩亮眼。目前千玺机器人正全力打造中国领先的机器人餐厅连锁品牌，涵盖了中餐、快餐、火锅、煲仔饭、粉面等多个品类。截至目前，共有80家门店在运营，分布在大湾区九大城市，共投放单机设备583台，遍布十多个省市。

谈及机器人业务，碧桂园总裁莫斌表示，建筑机器人和机器人餐厅，在明年有信心全面实现盈利。 “新业务一定会成功，而它们的成功一定会给股东和投资者带来更多的回报。”

(责编：李源、吕骞)