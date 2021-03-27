人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

9家央企“十四五”期间在鄂战略协议投资额超7000亿元

2021年03月27日11:03 | 来源：新华网
小字号

新华社武汉3月27日电（记者郑璐）湖北省政府近日与中国中化集团、中国航空工业集团、中国海洋石油集团、中国节能环保集团等9家央企签订战略合作协议，9家央企“十四五”期间在鄂战略协议投资额超7000亿元，涉及航空产业、高端制造、现代农业、节能环保、新材料产业化、能源保障、重大基础设施等领域。

“中央企业支持湖北高质量发展、共同落实区域重大战略座谈会”26日在湖北武汉举行，34家央企的主要负责人齐聚一堂，表示将持续加大在湖北的战略布局和项目投资力度，为湖北疫后重振和高质量发展注入动力。

国家能源集团、中国建筑等30余家央企明确将湖北企业纳入产业链、供应链。中国电信未来5年规划投资17亿元，在武汉建设集团级中部大数据中心。中国航油拟建设华中运控中心。中国医药集团规划建设立足湖北、服务全国的医疗器械经营网络和商业平台。

据湖北省国资委统计，2020年央企在湖北开工建设的项目达到401个，全年完成投资2246.51亿元；央企与湖北省新签订项目合作协议172个，合作项目投资总额4636.13亿元，新签约项目开工率55.81%。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
专家热议县乡消费：“升级提挡”潜力大
　　人民网英德3月27日电 （记者夏晓伦）25日下午，由人民网研究院主办的“促进县乡消费 助力构建新发展格局”研讨会在广东省英德市连樟村乡村振兴学院召开。来自地方政府和企业的代表，以及专家学者就县乡消费现状进行深入探讨，并对下一步工作给出多方面建议。…
【组图】种“春”：播撒乡村振兴新希望
　　人民网滦平3月27日电 （黄盛）人勤春来早，春种生产忙。近日，在河北省滦平县平坊满族乡，农民们抢抓农时，在田间地头耕种新一年的振兴希望。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部