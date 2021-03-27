新华社武汉3月27日电（记者郑璐）湖北省政府近日与中国中化集团、中国航空工业集团、中国海洋石油集团、中国节能环保集团等9家央企签订战略合作协议，9家央企“十四五”期间在鄂战略协议投资额超7000亿元，涉及航空产业、高端制造、现代农业、节能环保、新材料产业化、能源保障、重大基础设施等领域。

“中央企业支持湖北高质量发展、共同落实区域重大战略座谈会”26日在湖北武汉举行，34家央企的主要负责人齐聚一堂，表示将持续加大在湖北的战略布局和项目投资力度，为湖北疫后重振和高质量发展注入动力。

国家能源集团、中国建筑等30余家央企明确将湖北企业纳入产业链、供应链。中国电信未来5年规划投资17亿元，在武汉建设集团级中部大数据中心。中国航油拟建设华中运控中心。中国医药集团规划建设立足湖北、服务全国的医疗器械经营网络和商业平台。

据湖北省国资委统计，2020年央企在湖北开工建设的项目达到401个，全年完成投资2246.51亿元；央企与湖北省新签订项目合作协议172个，合作项目投资总额4636.13亿元，新签约项目开工率55.81%。

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