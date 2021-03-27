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国家统计局：1—2月工业企业盈利水平回升明显

全国规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元，同比增长1.79倍

2021年03月27日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者王震）国家统计局27日发布数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元，同比增长1.79倍。国家统计局工业司高级统计师朱虹指出，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的持续显现，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下，工业生产销售增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平回升明显。

多重因素推动工业利润较快增长

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年1—2月份增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。

朱虹称，低基数叠加“就地过年”推动利润较快增长。去年1—2月份，受疫情冲击影响，规模以上工业企业利润同比大幅下降38.3%，在2019年1—2月份利润同比下降14.0%的情况下，进一步拉低了基数。今年春节期间，多地倡导就地过年，企业开工时间明显延长，员工到岗情况也明显好于往年，1—2月份，规模以上工业企业平均用工人数同比增长3.0%，企业用工增加，有力促进工业企业生产加快，效益提升。

工业生产销售增长加快，带动盈利明显增加。年初以来，市场需求持续回暖，工业企业延续稳定恢复态势，生产销售较去年同期明显加快。1—2月份，规模以上工业增加值同比增长35.1%，两年平均增长8.1%；营业收入同比增长45.5%，两年平均增长9.4%。工业生产销售均达到近年较好水平，为企业效益改善创造有利条件。

九成以上行业利润增长，近六成行业利润翻倍。1—2月份，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，行业增长面超过九成。其中，有24个行业利润增速超过100%。从两年平均看，有32个行业利润实现增长，增长面达78.0%。

企业亏损明显减少，扭亏企业贡献突出。1—2月份，规模以上工业亏损企业亏损额同比减少28.6%，减亏明显。2月末，规模以上工业企业亏损面为27.1%，同比缩小9.0个百分点。在去年同期亏损企业中，有47.2%的企业今年1—2月份实现盈利，拉动规模以上工业企业利润增长96.1个百分点，扭亏企业拉动利润增长贡献突出。

装备和高技术制造业带动作用明显。1—2月份，装备制造业和高技术制造业利润同比分别增长7.07倍和3.08倍；从两年平均看，分别增长55.3%、60.2%。其中，医药制造业受益于疫苗需求迅速增加、防疫抗疫产品增长较快等因素共同作用，利润同比增长95.4%。

原材料制造业利润增势良好。1—2月份，原材料制造业利润同比增长3.46倍，两年平均增长46.4%。受产品价格上涨、成本为低价库存原材料等因素推动，相关行业企业利润率明显上升。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为本期盈利，新增利润577.0亿元；化学原料和化学制品制造业利润同比增长4.98倍。在投资回升带动、下游需求增加、金属类大宗商品价格上升等因素推动下，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长2.71倍，有色金属冶炼和压延加工业增长2.58倍。以上4个行业合计拉动规模以上工业企业利润同比增长47.9个百分点。

工业企业效益状况改善明显

朱虹指出，成本压力明显缓解，利润率显著回升。1—2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.16元，单位成本降至近年较低水平；每百元营业收入中的费用同比减少1.38元。成本费用水平下降扩大了企业盈利空间。1—2月份，规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%，同比提高3.15个百分点，盈利能力显著提升。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入利润率同比提高7.69个百分点，医药制造业提高5.67个百分点。

资产负债率下降。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，同比下降0.1个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为56.9%，同比下降0.2个百分点。

朱虹称，总体看，工业企业效益状况延续快速复苏态势，但也要看到，国际形势依然复杂严峻，国内疫情防控不容放松，各行业效益改善还不平衡，部分消费品行业盈利尚未恢复至疫情前正常水平，工业经济全面恢复的基础还需进一步巩固。下阶段，要按照党中央决策部署和两会精神，加快构建新发展格局，为工业经济持续稳定恢复创造有利条件。

(责编：王震、章斐然)

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