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新华全媒+｜6%涨至8%！我国基础研究经费持续增长助力创新

2021年03月27日11:32 | 来源：新华网
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新华社北京3月27日电（记者董瑞丰）来自科技部的消息表示，“十四五”期间，我国基础研究经费投入占研发经费投入比重有望达到8%左右，将进一步鼓励科学家从真正的科学问题出发，勇闯创新“无人区”。

基础研究是科学技术的源头，其水平决定了一个国家科技创新的底蕴和后劲。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，持之以恒加强基础研究。

经费从哪来？科技部基础研究司司长叶玉江说，增加我国基础研究方面的投入，一是中央财政持续加大投入，二是引导企业和社会力量增加对基础研究的投入。

“十三五”期间，我国基础研究经费增长近一倍，2019年达到1336亿元，占全社会研发支出的比重首次突破6%，预计2020年超过1500亿元。

经费持续增长，基础研究将如何发力？叶玉江说，一方面面向世界科学前沿，勇攀科学高峰，另一方面，“十四五”期间要下更大力气，更加重视凝练解决生产实践中的科学问题，引导更多科学家开展目标导向的应用基础研究，解决国家发展和安全的难题。

“如果提不出真正有意义的科学问题，就不可能有理论和方法的创新，更不会产生重大的科学成果。”叶玉江说，加强基础研究，要鼓励科学家从真正的科学问题出发，形成原创课题，提出新理论，开辟新领域，探索新路径。

据介绍，科技部接下来将制定《基础研究十年行动方案（2021—2030）》，做出系统部署和安排。其中包括进一步优化学科布局和研发布局，支持新兴学科、冷门学科和薄弱学科的发展，特别是要推动学科交叉融合和跨学科研究，在前沿领域布局建设一批基础学科研究中心。

同时，制定实施战略性科学计划和科学工程，强化应用导向的基础研究，完善共性基础技术供给体系。加快组建国家实验室，重组国家重点实验室体系，打造体系化的战略科技力量。

此外，还要改革完善基础研究的体制机制，特别是建立以学术贡献和创新价值为核心的评价导向，支持广大科研人员勇闯创新“无人区”。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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