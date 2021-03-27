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我国专家在脑出血研究领域取得新进展

2021年03月27日12:22 | 来源：新华网
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新华社重庆3月27日电（记者吴燕霞）我国科研人员近期在脑出血研究领域取得新进展，发现在超早期内强化降压可以提高脑出血治疗效果和预测后果的准确率，为脑出血临床治疗和科研带来了新方向。

相关研究成果作为2020年脑出血领域重要进展之一，被国际学术期刊《中风》写入《2020急性脑卒中治疗进展专题报告》。

论文第一作者、重庆医科大学附属第一医院神经内科副教授李琦介绍，此前的研究表明，强化降压治疗无益于控制血肿扩大或改善患者不良预后。然而，临床研究发现大多数血肿扩大发生于症状出现2至3小时内，而不是传统认为的24小时。

针对这一发现，李琦来到哈佛大学对脑出血患者不同降压方案进行反复比较，提出“脑出血抗血肿扩大治疗时间窗”概念，发现在超早期内强化降压可降低血肿扩大风险并有助于预测病情严重程度。

该研究发表在国际学术期刊《神经病学纪事》，得到国际权威卒中专家组的肯定，李琦也受邀参加首届欧洲卒中学会-世界卒中学会联合会议并介绍超早期治疗时间窗内治疗脑出血经验。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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