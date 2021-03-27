新华社天津3月27日电（记者周润健）春天到了，万物复苏，到处是一片勃勃生机，璀璨温馨的春季星空如约登场，大熊座、狮子座、牧夫座、室女座闪亮天宇。那么，春季星空到底“长”什么样儿？如何寻找这些主要星座？天文科普专家为公众敲黑板、划重点。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍说，大熊座是春季星空重要的认星路标。春天的夜晚，最引人注目的就是高悬于北方天空的大熊座中的北斗七星，除其中一颗是3等星外，其余六颗都是2等星，即使在光污染较为严重的城市也容易找到。

这七颗星都有响亮的中文名称，从斗口依次顺延为：天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳和摇光。前四颗星为斗身，又名斗魁，后三颗星为斗柄。

我国历代诗词歌赋中，对北斗七星都有过描述，如“北斗七星高，哥舒夜带刀”“操余弧兮反沦降，援北斗兮酌桂浆”“我欲东召龙伯翁，上天揭取北斗柄”等等。

顺着斗柄的几颗星所形成的曲线延伸出去，是牧夫座的大角星，它是春夜星空的第一亮星，颜色黄里带红，非常醒目。牧夫座中另外五颗较暗的星，组成一个五边形，将它们与大角星用假想线连接起来，活像一只风筝，而大角星恰似挂在风筝下端的一盏明灯。

顺着斗柄的几颗星所形成的曲线继续向南延伸，是室女座的角宿一，呈青白色。这条始于北斗七星斗柄、经过大角星和角宿一的大曲线称为“春季大曲线”。

由北斗七星斗口上的天枢向天璇方向延伸，大约为这两颗星距离七倍远的地方，就是春季星空中引人注目的狮子座。

狮子座的五帝座一与大角星和角宿一构成了一个三角形，这个三角形称为“春季大三角”。天璇与大角星的连线上没有亮星，在中间点附近有一颗稍亮，这是猎犬座的常陈一。大角星、角宿一、五帝座一和常陈一构成了一个四边形，称为“春季大钻石”。找到这颗巨大的“钻石”，就很容易定位牧夫座、室女座、狮子座和猎犬座。

史志成表示，春季星空还有小熊座、后发座等星座，但对于大多数公众来说，认识以上这些星座就可以了。感兴趣的可在一个春日晴夜，寻一处光污染较小的地方，仰望星空，让夜空中点点繁星点亮自己心中那久违的自然之灯、心灵之灯和精神之灯。

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