3月27日，中国工商银行下属科技子公司——工银科技的北京子公司正式开业。开业仪式上，工银科技（北京）有限公司与北京市地方金融监督管理局签署《战略合作协议》，双方将在提升北京市金融科技影响力、助力金融科技人才体系完善、共同开展金融科技联合研发与应用、推动区块链等技术落地、丰富金融科技场景建设等方面展开深度合作。

工商银行副行长张文武在致辞中表示，工银科技（北京）有限公司的开业，是工行立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展的又一举措。同时，也是工行发挥“领头雁”作用，积极助力首都建设，深入参与北京市打造“国际科技创新中心”的具体行动。在人民银行等金融管理部门的指导下，在北京市的大力支持下，工行将进一步加大服务力度，助力“科技北京”战略实施和金融科技产业高地的打造，推动形成“首都特色、全国辐射、国内示范”的金融科技创新示范体系，为北京建设成具有全球影响力的国家金融科技创新与服务中心贡献工行智慧。

北京市地方金融监督管理局局长霍学文认为，工商银行在北京设立工银科技（北京）有限公司意义重大。北京是国家金融管理中心，是国家金稳委、一行两会等金融监管部门的所在地，拥有国家级数字货币、支付清算、征信评级、登记托管、存款保险、金融科技、金融统计、金融安全等金融基础设施类平台，在北京设立金融科技公司，将有助于进一步促进工商银行科技力量从“内部数字化服务”向“外部链接、构建生态”转型，推动金融科技为金融服务提供创新与发展活力。

“工银科技（北京）有限公司将立足北京，用金融科技的产品与服务，为政府机关、企事业单位的数字化转型提供支撑，切实承担推动首都金融科技发展的社会责任。同时，工银科技（北京）有限公司将与北京市地方金融监督管理局密切协作，推动战略合作协议的落地，探索建立协同高效的创新机制，开展金融科技联合研发与创新应用，助力金融科技人才培养及认证体系建设完善，着力提升北京市金融科技行业影响力。”工银科技董事长、总经理李六旬说。

据介绍，工银科技作为工行对外科技合作服务窗口，自2019年成立以来，围绕智慧政务、产业数字化转型等领域积极开展业务，致力于打造赋能数字政务建设的“行业标杆”、助力同业数字化转型的“典型示范”。

(责编：罗知之、吕骞)