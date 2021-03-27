人民网北京3月27日电 为更好地建设全球人才蓄水池，营造“热带雨林”式最优人才生态，吸引更多的全球青年人才来杭创新创业，3月27日，杭州全球青年人才中心在萧山ITC归谷国际中心正式启用。同时启动成立了澳大利亚悉尼、英国伦敦、加拿大多伦多、美国西雅图四个海外分中心。通过一个中心四个分中心，共同招引全球青年人才。

本次活动由杭州市委人才办、共青团杭州市委主办，萧山区委人才办、共青团萧山区委、浙商总会青年企业家委员会、省青联承办，埔思学院、猎聘海外、微链、G5创投平台、ITC归谷国际中心、浙江省对外服务公司协办。欧美同学会副会长、博鳌亚洲论坛顾问姚望，杭州市委常委、组织部部长毛溪浩，共青团浙江省委副书记何黎斌等领导共同启动了杭州全球青年人才中心。

杭州市委常委、组织部部长毛溪浩发表致辞。他指出，杭州具有适宜青年人才成长发展的肥沃土壤、创新创业的宽广舞台，努力为青年人才创新创业提供有力的支持和保障，推出了“大学生创业创新三年行动计划”等高含金量政策，大力推进杭州海创园、国际人才创业创新园等平台建设，在全国首设大学生“双创日”，创新人才评价体系，全面推广专门面向青年人才群体的“青荷码”。今后，还将通过杭州全球青年人才中心等载体，在招引青年人才、助力人才发展、打造温馨家园上下功夫，不断探索联系青年人才的新渠道、新方式。

活动现场，发布了“创客天下·杭向未来”2021杭州市海外高层次人才创新创业大赛相关内容、2021版《杭州创业创新地图》和杭州青年人才金融扶持“未来之星”计划，进一步为青年人才提供创业指导和金融保障。来自杭州院士中心的院士代表杨树锋、孙斌勇为青年人才代表赠书寄语。今后，杭州院士中心将与杭州全球青年人才中心结对，为青年人才提供指导帮助。

现场还进行了就业趋势主题分享和“杭州青年说”活动。浙江省对外服务公司总经理戚燕分析了未来杭州青年就业趋势，来自德国的David Konrad Lehr和海归青年代表李柳萌分享了各自在杭州就业创业、与杭州共成长的经历；“一号候选人”招聘会则通过职场招聘真人秀形式，实现杭州知名企业与海归青年人才的现场对接；在创业青年show环节，9个优秀海归创业项目进行了现场路演，其中3个项目被评为杭州全球青年人才中心“优秀项目”，各大资本机构将和海归项目及人才进行深入对接。

杭州全球青年人才中心将成为杭州市招才、引才、育才、留才的重要载体，重点围绕“一系列中心活动、一条龙落地服务、一揽子优惠政策、一连串见习机会、一对一导师结对、一次性创业融资、一站式人才评估、一体化就创平台”等 “八个一”服务内容，为全球青年人才提供全面服务。通过成立青年人才新媒体内容创作中心、数字青年人才库，打造青年人才创客孵化器、一体化青年人才就业平台，多维度保障青年人才来杭创新创业。

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