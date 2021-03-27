3月26日，中国信达资产管理股份有限公司（下称中国信达）发布了2020年度业绩。截至2020年末，中国信达总资产规模达到15180.84亿元，较上年末增长0.32%。全年实现归属本公司股东净利润132.48亿元，较上年同期增长1.49%。拨备覆盖率217.3%，较上年提升17.3个百分点，风险抵补能力进一步增强。

中国信达面对宏观经济下行压力和新冠肺炎疫情冲击的复杂严峻形势，坚持稳中求进基调，坚持高质量发展理念，围绕化解金融风险和服务实体经济主线，稳固现有业务，推进创新转型。全面重检完善公司治理机制，深化党的领导与公司治理有机融合。加强风险防控，深化内部市场化改革，推动全年经营实现预期目标，资产规模保持稳定，利润指标稳中有升，股东回报保持稳健，资本安全边际合理充足。

做好做精主责主业，不良主业优势持续巩固。2020年，中国信达紧紧围绕风险化解和结构调整的业务需求，有力推进不良资产经营主业业务拓展，不良资产经营总资产达10020.81亿元，较上年末增加569亿元，在集团总资产的占比进一步增至66%；在集团收入和税前利润中的占比分别达到70.5%、54.1%，继续保持主导地位。

强化稳健经营思维，风险管理机制更加有效。2020年，中国信达坚持稳健经营，强化底线思维，把风险管控作为集团工作重中之重，严控新增风险，化解存量风险，审慎计提拨备，进一步压实资产质量，保持核心指标安全边际，为风险缓冲提供合理空间。截至2020年末，集团杠杆比率6.4：1，整体保持稳定；按照“降成本、优结构”的流动性管理目标，推动融资成本下行，利息支出同比减少47.5亿元、下降10.7%；通过产品创新和规模化效应拓展融资渠道，标准化工具占比进一步提升，融资成本持续下降，负债久期结构有效优化。此外，资本充足状况合理稳健，截至2020年末，母公司法人口径资本充足率为17.47%，比上年同期增加0.71个百分点。

服务脱贫攻坚成效显著，央企使命担当持续彰显。2020年，中国信达坚持把做好金融扶贫工作作为重要政治责任，认真贯彻“精准扶贫、精准脱贫”方略，助力打赢脱贫攻坚战，紧扣“六稳”“六保”主线，狠抓疫情防控支持复工复产，维护经济金融稳定。2020年，公司系统28个党支部与乐都36个基层党组织开展结队共建，累计投入和引进帮扶资金近3000万元，培训当地基层干部和技术人员近5000名，消费扶贫累计金额1100余万元，超额完成定点帮扶任务，8个区县、26个村落如期脱贫摘帽，以自身行动助力夺取脱贫攻坚战全面胜利。

(责编：罗知之、吕骞)