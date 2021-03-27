在3月26日工商银行2020年度业绩新闻发布会上，工行行长廖林详述了该行以绿色金融促进绿色发展的成效。他表示，2020年，工行在这方面交出了一份亮丽的成绩单：绿色贷款规模以及绿色债券发行、承销和投资规模均保持市场领先；持续推进环境风险压力测试，包括ESG评级和指数研究，对全球经济低碳转型贡献了工行力量。

完善绿色金融发展的体制机制

“在发展愿景方面，工行致力于通过金融力量，推动经济社会绿色低碳转型，工行连续多年制定了实施绿色金融发展规划，把落实国家碳达峰、碳中和目标作为工行的必达使命。”廖林表示。

在完善治理方面，工行成立绿色金融委员会，加强对全行绿色金融工作的统筹领导和协调推进，发布与国际接轨的ESG报告，工行到今年已经连续第13年发布这份报告。同时发布了《绿色金融专题报告》，披露了工行环境与气候的相关信息。

在发展布局方面，工行制定了控制高碳行业的融资政策，积极促进投融资结构的绿色调整，在绿色、低碳、转型、结构上优化投向；全力支持绿色金改试验区的建设，目前工行在绿色金改试验区所在的分行绿色贷款投放均处于市场领先。

推进绿色金融的综合服务

廖林表示，工行主要是运用贷款、债券、基金、租赁等多种方式，为绿色产业提供多元化、多层次的综合金融服务，同时积极帮助社会资金投向绿色领域。

工行承销了银行间债券市场首支绿色建筑“碳中和债”；国家绿色产业基金工行投资了80个亿，探索了投贷联动的模式，支持绿色产业发展；加强了绿色金融的前瞻性研究，率先发布了“一带一路”绿色金融（投资）指数。

致力于推行绿色的生产生活方式

廖林指出，特别是在强调办绿色业务上工行做出重大探索，到去年年末，工行网络金融交易占全行业务交易笔数的比重达到了98.7%，比2019年又提高了0.6个百分点，这是在很高的基础上再提高，是一个很了不起的数。同时，工行倡导绿色办公，努力推广节能减排。

打造工行绿色金融发展新优势

廖林表示，这方面工行未来重点做三件事。

第一，以低碳化为核心，全面推进绿色金融。将低碳要素全面纳入标准制定、产品创新、业务流程、业务考核、前瞻性研究等领域，同时持续扩大绿色信贷、绿色债券等绿色投融资规模，为碳达峰、碳中和提供有力的金融服务。

第二，着力提升环境与气候风险管理能力。这方面我们也在努力探索，不断完善环境与气候风险识别及管理制度，运用大数据、物联网、区块链等先进技术提升环境与气候的风险管控能力。工商银行还将在人民银行的指导下，继续推进环境信息披露和环境风险压力测试标准制定工作。

第三，进一步加强国际合作。加强ESG信息披露，推动国际同业在可持续领域上的合作，实现信息共享，合作共赢。

(责编：王震、吕骞)