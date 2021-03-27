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深圳前海设立港澳涉税专业人士政务服务中心

2021年03月27日15:52 | 来源：新华网
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新华社深圳3月27日电（记者毛思倩）港澳涉税专业人士政务服务中心近日在深圳前海揭牌，标志着港澳涉税专业人士跨境执业在深圳正式落地。

港澳涉税专业人士政务服务中心设在前海税务局，将作为服务保障港澳涉税专业人士在深圳执业的窗口，通过定期开展税务知识培训辅导、业务交流等，为多方合作提供孵化支持。

据介绍，推进港澳涉税专业人士跨境执业是国家税务总局深圳市税务局、深圳市人力资源与社会保障局、前海管理局共同贯彻落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》的改革创新举措。

1月19日，国家税务总局深圳市税务局印发了《港澳涉税专业人士在中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区执业管理暂行办法》。《办法》适用范围包括香港的税务师和澳门的会计师，并进一步放宽了执业限制，取消港澳涉税专业人士须通过执业资格考试的限制，改为执业登记；取消港澳涉税专业人士须在税务师事务所占比不高于35%的人数限制；取消港澳涉税专业人士须在税务师事务所从业不低于180天的时间限制；港澳涉税专业人士视同内地税务师担任股东，发起设立税务师事务所。

目前已有27名港澳涉税专业人士办理完执业登记，2家合资税务师事务所在前海完成工商登记。

首批获得执业资格的香港注册税务师龚永德表示，相信更多的香港注册税务师将来会到前海执业，利用他们的经验和对国际税收的认识，配合国家发展战略，为大湾区营造市场化、法治化、国际化的营商环境，发挥“一国两制”的优势。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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