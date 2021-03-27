针对电动车线上物流全链路转运周期长、产品破损率高、包装成本高等特点，3月26日，日日顺物流发布“前置1KM仓装配生态方案”，为推动行业高质量发展与创造高品质生活有机结合打造的“场景生态样板”。

据介绍，在存储、装卸、运输等场景，日日顺物流通过车电分离解决方案为物流成本做“减法”，如将电池和电动车单独隔离存放，并提供反向补电服务，以减少电池亏电提升存储时间，并通过双层改装定制车辆，提高单次装载数量等。

在交付场景，采用智能定制循环箱，打破了传统大件木框架和纸质外包的打包方式，既能满足装载运输过程中防尘防撞的需求，又能实现可折叠，循环回收再利用，大大降低了物流包装成本，其中内置芯片还能实现全程定位、可视，受到诸多生态方的认可，已经成为小牛电动车北京仓的唯一指定绿色环保包装方案。日日顺物流还启动了电动车行业智能定制循环箱首发仪式。

同时，基于用户对电动车的车筐、前轮、脚踏、刹车、后车座、塑件等组件的定制需求，日日顺物流把电动车产线上模块的组装工序前置到离用户最近的仓内，采用高位定制货架进行零配件存储，并按照用户体验提供配件组装解决方案，满足一站式装配的场景服务体验。

发布会现场，日日顺物流还联合天津小鸟车业、新蕾车业举行签约仪式，打破行业区隔，共同推进“跨界共创、资源共享”的生态建设。

(责编：王震、初梓瑞)