新华社上海3月27日电（记者李荣）上海金山区的吕巷、廊下、张堰镇和毗邻的浙江平湖市的新仓、广陈镇，正在推进长三角“田园五镇”乡村振兴先行区建设。

近日，新一轮党建引领长三角“田园五镇”乡村振兴先行区项目在上海金山区吕巷镇发布，长三角“田园五镇”党史学习教育地图也同步发布，为乡村振兴注入“红色新动能”。

据了解，打造乡村振兴一体化发展试验田，将“红色基因”植入绿色发展，到2035年全面建成长三角乡村振兴先行区，是长三角“田园五镇”的共同愿景。此次发布的新一轮党建引领长三角“田园五镇”乡村振兴先行区项目共有72个，涉及乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村生态振兴、乡村文化振兴和乡村组织振兴等领域，项目总投资超过57亿元。

此外，为庆祝建党百年，长三角“田园五镇”将共同推出毗邻党建综合服务中心启动、沪浙乡村马拉松赛事等党建、群团类活动，集中展示长三角“田园五镇”基层党组织风采和党员群众风貌。

长三角“田园五镇”党史学习教育地图也同步发布。“田园五镇”协同挖掘红色历史，吕巷镇的“三个百里”党性教育基地、张堰镇的上海南社纪念馆等红色历史“站点”已连点成线，形成共同的党史学习教育线路，为乡村振兴注入红色新动能。

上海市金山区和浙江省平湖市的相关负责人表示，将持续推进乡村振兴“新征程”，奏响“新乐章”，跑出“加速度”，发挥好“毗邻党建”红色辐射作用，推动长三角“田园五镇”乡村振兴先行区的高质量发展。

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