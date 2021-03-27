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江西持续发力引导督促国企提升创新研发能力

2021年03月27日17:25 | 来源：新华网
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新华社南昌3月27日电（记者李美娟）江铜集团石墨-铜（铝）复合材料重大项目取得重大突破、新钢集团加快高品质稀土钢研发及产业化、江钨集团参与的“镍钴/钨/锑战略金属冶金固废清洁提取与无害化技术”获国家科技部立项……近年来，江西省属国企创新发展工作取得成效，科技成果加快转化。

江西省国资委介绍，近年来，江西省属国有企业创新发展迈上新台阶，但创新不足的矛盾仍然较为突出，江西省将在多方面持续发力，引导督促国有企业提升创新研发能力。在研发投入方面，建立企业研发投入刚性增长约束机制。近3年，江西省属国有企业研发投入及其占比年均分别增长25.6%、22%。2020年，江西省属国有企业研发投入达80亿元、占比达3%。

江西将在全省国有企业中建立100家左右创新平台，梯次培育100户左右国有科技型企业。每年从国有资本经营收益中安排专项资金，用于激励企业加大研发投入，奖励科技创新先进集体和个人。

截至2020年底，江西省属国有资产总额1.5万亿元、净资产4400亿元，分别较2018年初增长36%、43%，实现营业收入6201亿元，较2018年增长27%。江西国有资产总额全国排名17位，而利润总额、营业收入则在全国均排第11位。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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