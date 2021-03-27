中新网上海3月27日电 (郑莹莹)据中国科学院分子植物科学卓越创新中心27日发布的消息，微生物生化学家、分子遗传学家、中国科学院院士、中共党员、九三学社社员、中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员沈善炯同志因病医治无效，于2021年3月26日22时10分在上海逝世，享年103岁。

沈善炯早年从事抗生素和微生物生化的研究。他在金霉素和链霉素生物合成取得重要理论突破，对中国的抗生素生产作出重要贡献。

沈善炯在固氮遗传研究工作中的成就为国际所公认。他的贡献不限于生物固氮，同时为奠定中国近代分子遗传学的发展作出了重要贡献。遗传学在中国曾受困扰达20多年，沈善炯和他的学生经艰苦奋斗，从研究固氮基因的结构与调节着手，首先开展了分子遗传学的研究。他们在固氮研究领域的第一篇论文即受到国际同行的瞩目。他先后获得过国家自然科学二等奖、中国科学院自然科学奖一等奖、何梁何利基金“科学与技术进步奖”、陈嘉庚生命科学奖、美国南加州中国工程师和科学家协会“杰出贡献奖”、美国加州理工学院杰出校友奖。曾获“全国先进科技工作者”称号。

沈善炯为中国科技事业倾注大量的心血，他在赴美留学期间，响应祖国召唤，不顾阻扰，毅然归国，将对祖国的忠诚、对人民的热爱，融入到无怨无悔、兢兢业业的科学事业中。(完)

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