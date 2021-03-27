新华社杭州3月27日电（记者段菁菁）记者26日从浙江省对台工作会议上获悉，2020年浙江引进台资逆势增长，全年实到台资17.4亿美元，同比增长24%。截至2020年底，浙江累计批准台资企业10336家，使用台资累计281.5亿美元。

2020年，浙江始终秉持“两岸一家亲”“台商就是浙商”的理念。疫情发生后，浙江积极帮助在浙台企防控疫情和复工复产，并制订出台服务台商台企“五项措施”。截至2020年一季度，在浙台企复工复产率就达96.6%，规模以上台企全部复工复产。

浙江省台办主任庄跃成介绍，2020年浙台交流持续推进：第三届海峡两岸青年发展论坛上，发布了“八项惠及台青举措”；2020浙江·台湾合作周签约项目金额再创历年新高；首届海峡两岸影像文化周共吸引3万余人次观展，浙江美术馆出现罕见的“排长龙”参观的景象。

据悉，2021年，浙江将聚力推动台商台企融入新发展格局，进一步优化落实浙江省“76条”等惠台政策；开展常态化、机制化浙台青年交流活动，让台青台胞有更多获得感。

此外，浙江还将举办第四届海峡两岸青年发展论坛、“富春山居图合璧”十周年纪念、2021浙江·台湾合作周等重大活动，展现浙江“重要窗口”建设成果。

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