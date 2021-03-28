图为3月27日，河北省唐山市古冶区的一家航空装备企业内，工人在民航特种装备生产线上工作。

新华社记者 牟 宇摄

据新华社北京3月27日电 （记者陈炜伟、邹多为）国家统计局27日发布数据显示：1至2月份，全国规模以上工业企业实现利润11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年1至2月份增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。

今年前两个月，九成以上行业利润增长，近六成行业利润翻倍。在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，行业增长面超过九成。其中，有24个行业利润增速超过100%。从两年平均看，有32个行业利润实现增长，增长面达78%。

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 01 版）

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