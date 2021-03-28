人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

1至2月

规上工业企业利润增长1.79倍

2021年03月28日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为3月27日，河北省唐山市古冶区的一家航空装备企业内，工人在民航特种装备生产线上工作。
　　新华社记者 牟 宇摄

　　据新华社北京3月27日电 （记者陈炜伟、邹多为）国家统计局27日发布数据显示：1至2月份，全国规模以上工业企业实现利润11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年1至2月份增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。

　　今年前两个月，九成以上行业利润增长，近六成行业利润翻倍。在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，行业增长面超过九成。其中，有24个行业利润增速超过100%。从两年平均看，有32个行业利润实现增长，增长面达78%。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月28日 01 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
沙尘暴又来了？中央气象台：北方沙尘即将“返场” 公众需做好相关防护
　　我国北方地区将出现大范围的沙尘天气。 图片来源于中央气象台 人民网北京3月27日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，受蒙古气旋及后部冷空气的影响，今明两天我国北方地区将出现大范围的沙尘天气。…
国家统计局：1—2月工业企业盈利水平回升明显
　　人民网北京3月27日电 （记者王震）国家统计局27日发布数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元，同比增长1.79倍。国家统计局工业司高级统计师朱虹指出，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的持续显现，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下，工业生产销售增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平回升明显。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部