本报记者 刘志强

近日，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称纲要），这是我国第一个有关综合立体交通网的中长期规划纲要，为当前和今后一段时期加快建设交通强国提供了行动指南。未来，国家综合立体交通网将如何构建，我国交通面貌将迎来怎样的变化？有关部门负责同志进行深入解读。

国家综合立体交通网要上规模、强骨架

实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）——纲要勾勒出未来我国交通发展的美好前景，而实现这一目标，离不开现代化高质量国家综合立体交通网的有力支撑。

到2035年，交通网如何实现“便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠”？最为关键的，是要优化国家综合立体交通布局。交通运输部部长李小鹏对其中的重点任务进行了介绍——

从线网总体规模看，到2035年，实体线网总规模合计70万公里左右，其中铁路20万公里左右、公路46万公里左右、高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个，内河主要港口36个，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。

从主骨架看，要重点突出“6轴、7廊、8通道”。“根据国家区域发展战略、国土空间开发保护格局，结合未来交通运输发展和空间分布特点，将重点区域按照交通运输需求量级分为三种类型，一是京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈等4个‘极’，二是长江中游等8个‘组群’，三是呼包鄂榆等9个‘组团’。”李小鹏表示，“极”与“极”之间将建设6条主轴，“极”与“组群”“组团”之间将建设7条走廊，“组群”与“组团”之间、“组团”与“组团”之间将建设8条通道。

从关键节点看，4个“极”要建设4个国际性的枢纽集群，此外还要建设20个左右国际性枢纽城市和80个左右全国性枢纽城市。

“这是一个战略性、全局性的纲要，要贯穿未来15年、展望未来30年，需要动态调整、不断发展。”李小鹏说。

不同交通方式要充分发挥协同互补作用

当前，我国各种交通方式已经进入联网贯通的关键时期。要让交通网络发挥最大效力，关键在于推进综合交通统筹融合发展。

一方面，要推进各种交通运输方式综合化，充分发挥各方式的比较优势和协同互补作用，完善综合交通网络布局，力争“宜铁则铁、宜公则公、宜水则水、宜空则空”。

铁路要当好先行，挺起发展骨架。

国家铁路局局长刘振芳表示，未来，国家铁路网将由7万公里的高速铁路（含部分城际铁路）和13万公里的普速铁路（含部分市域铁路）组成，“我国还将率先建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等城市群城际铁路网，加快都市圈市域铁路建设，促进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通‘四网’融合发展。”

公路要四通八达，实现广泛覆盖。

未来我国国家高速公路网规模将在16万公里左右，普通国道网30万公里左右。交通运输部副部长王志清表示，建成后，国家高速公路将连接所有地级以上行政中心和城区人口超过10万的市县，直接服务全国约90%的县级行政区；普通国道将连接全国所有县级及以上行政区、沿边公路口岸，除部分边远地区外，基本实现全国县级行政中心15分钟上国道、30分钟上高速公路、60分钟上铁路。

“民航具有高效便捷、机动灵活、带动作用大、国际性强等特点，在国际运输、远距离运输以及高附加值、高时效性的货运运输方面具有不可替代的优势。”中国民航局副局长董志毅表示，下一步，我国将加速构建完善现代化国家机场体系和航空运输网络体系，“机场网方面，我国将重点建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等4大世界级机场群，巩固北京等十大国际航空枢纽地位，推进郑州、天津、合肥、鄂州4个国际航空货运枢纽建设，布局约40个区域航空枢纽，构建四通八达、联通全球的空中运输网络。航路网方面，着力提升世界级机场群以及繁忙机场空域的运行容量，推动主要机场群之间构建高空航路航线网络，构建结构清晰、衔接顺畅的国际航路航线网络。”

水运方面，王志清表示，未来国家航道网将由2.5万公里左右的国家高等级航道以及6000公里左右的国境国际通航河流航道组成，全国主要港口合计63个，其中沿海27个、内河36个，“国家航道网和主要港口基本覆盖沿海沿江主要区域，承担约90%的集装箱、粮食、能源和战略性矿产等外贸重点物资的运输。上海等11个国际枢纽海港将有力支撑4个国际航运中心建设，巩固我国在全球航运和供应链体系中的枢纽地位。”

另一方面，要推进空间布局立体化，统筹综合交通通道规划建设，促进交通通道由单一向综合、由平面向立体发展，推进综合交通枢纽一体化规划建设。

“我国已建成一批辐射带动作用比较强的综合交通枢纽城市和大型综合交通枢纽，明显改善了运输服务的质量和效率，但在枢纽建设规划上，与一些发达国家还存在一定差距。”王志清表示，未来综合交通枢纽建设将坚持统一规划、统一设计、统一建设、协同管理，“比如，要推动新建综合客运枢纽各种运输方式集中布局，实现空间共享、立体或同台换乘，打造全天候、一体化的换乘环境。”

安全、智慧、绿色，推进综合交通高质量发展

推进安全发展、推进智慧发展、推进绿色发展和人文建设、提升治理能力……纲要围绕推进综合交通高质量发展提出一系列任务和措施。

运用科技手段，让运转更加智慧。

董志毅表示，近年来，民航领域持续推进“智慧空管、智慧机场、智慧航司、智慧监管”建设，有效提升了在安全监管、运行、服务等方面的信息化水平，下一步，将以智慧民航建设为主线驱动行业创新发展。

刘振芳表示，铁路领域将以“互联网+”“物联网+”为推动力，运用5G、人工智能等现代信息技术，提升铁路运输服务信息化和智能化水平。

“立体交通越发达，邮政快递业发展就越好。”国家邮政局局长马军胜表示，未来我国将重点打造3个层级、共80个左右的国家邮政快递枢纽，包括5个全球性枢纽集群、20个左右区域性国际枢纽和45个左右全国性枢纽，“邮政寄递的时效和稳定性会得到不断提升，网络运转会更加集约、绿色、智能和高效。”

提升服务品质，惠及城乡百姓。

“随着纲要的实施，邮政快递服务的深度和广度将大大拓展，农村地区将实现更高标准的投递深度和频次，邮政普遍服务均等化水平会稳步提升，快递服务的智能化、定制化程度会明显改善，定时派送、定时投递也会得到大范围推广。”马军胜说。

刘振芳表示，未来我国将构建以高铁为主的，大容量、高品质、高效率的区际快速客运服务系统，形成横贯东西、沟通南北、内畅外联的铁路运输大通道，不断推出高铁货运、冷链物流、城乡配送等适应市场需求的铁路货运新产品，提供更加优质的服务。

鼓励绿色出行，让交通更加绿色。

“绿色出行既关系人民群众美好生活，又关系经济社会高质量发展。纲要也提出，鼓励公众绿色出行，提高城市绿色交通分担率。”李小鹏表示，下一步将重点做好三方面工作：深入实施公交优先发展战略，构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公交系统；深入开展绿色出行创建行动，引导公众出行优先选择公共交通，或者自行车、步行等绿色出行方式，逐步降低小汽车通行总量；深入推进新能源汽车的规模化运用，加快提升城市客运的清洁化、低碳化水平。

《 人民日报 》（ 2021年03月28日 02 版）

(责编：张文婷、杨迪)