原标题：全国工业企业利润加快恢复

国家统计局27日发布今年前两月工业企业利润数据显示，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的持续显现，在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及就地过年等因素共同作用下，工业生产销售增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平回升明显。今年前两月，全国规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年同期增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。

“多重因素推动工业利润较快增长。”国家统计局工业司高级统计师朱虹表示。去年1月份至2月份，受疫情冲击影响，规模以上工业企业利润同比大幅下降38.3%，在2019年1月份至2月份利润同比下降14.0%的情况下，进一步拉低了基数。今年春节期间，多地倡导就地过年，企业开工时间明显延长，员工到岗情况也明显好于往年，1月份至2月份，规模以上工业企业平均用工人数同比增长3.0%，企业用工增加，有力促进工业企业生产加快，效益提升。

工业生产销售增长加快，带动盈利明显增加。年初以来，市场需求持续回暖，工业企业延续稳定恢复态势，生产销售较去年同期明显加快。1月份至2月份，规模以上工业增加值同比增长35.1%，两年平均增长8.1%；营业收入同比增长45.5%，两年平均增长9.4%。工业生产销售均达到近年较好水平，为企业效益改善创造有利条件。

统计数据显示，九成以上行业利润增长，近六成行业利润翻倍。今年前两月，在41个工业大类行业中，38个行业利润总额同比增加，2个行业减少，1个行业持平，行业增长面超过九成。其中，有24个行业利润增速超过100%。从两年平均看，有32个行业利润实现增长，增长面达78.0%。

企业亏损明显减少，扭亏企业贡献突出。今年前两月，规模以上工业亏损企业亏损额同比减少28.6%，减亏明显。2月末，规模以上工业企业亏损面为27.1%，同比缩小9.0个百分点。在去年同期亏损企业中，有47.2%的企业今年前两月实现盈利，拉动规模以上工业企业利润提高96.1个百分点，扭亏企业拉动利润增长贡献突出。

从具体行业看，装备和高技术制造业带动作用明显。今年前两月，装备制造业和高技术制造业利润同比分别增长7.07倍和3.08倍；从两年平均看，分别增长55.3%、60.2%。其中，医药制造业受益于疫苗需求迅速增加、防疫抗疫产品增长较快等因素共同作用，利润同比增长95.4%。

此外，原材料制造业利润增势良好。今年前两月，原材料制造业利润同比增长3.46倍，两年平均增长46.4%。受产品价格上涨、库存原材料成本低等因素推动，相关行业企业利润率明显上升。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为本期盈利，新增利润577.0亿元；化学原料和化学制品制造业利润同比增长4.98倍。在投资回升带动、下游需求增加、金属类大宗商品价格上升等因素推动下，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长2.71倍，有色金属冶炼和压延加工业增长2.58倍。以上4个行业合计拉动规模以上工业企业利润同比增长47.9个百分点。

此外，数据显示工业企业成本压力明显缓解，利润率显著回升。今年前两月，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.16元，单位成本降至近年较低水平；每百元营业收入中的费用同比减少1.38元。

“成本费用水平下降扩大了企业盈利空间。”朱虹表示。今年前两月，规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%，同比提高3.15个百分点，盈利能力显著提升。

“总体看，工业企业效益状况延续快速复苏态势，但也要看到，国际形势依然复杂严峻，国内疫情防控不容放松，各行业效益改善还不平衡，部分消费品行业盈利尚未恢复至疫情前正常水平，工业经济全面恢复的基础还需进一步巩固。”朱虹表示，下阶段将加快构建新发展格局，为工业经济持续稳定恢复创造有利条件。（记者 熊丽）

(责编：张文婷、杨迪)