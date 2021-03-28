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北京市昨销毁1569辆违规电动三四轮车

安然
2021年03月28日08:30 | 来源：北京日报
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原标题：本市昨销毁1569辆违规电动三四轮车

昨天上午10时许，1569辆被查扣的违规电动三轮四轮车在拆解机器的轰鸣声中逐渐成为废铁。按照市政府统一部署，市公安局会同市场监管、城管等部门，在顺义区华新凯业物资再生有限公司对这些车辆进行集中销毁。

上午10时10分，随着指挥员一声令下，销毁工作开始。记者在现场看到，几台拆解机的机器臂高高扬起，最下端的铁头重重砸在堆成二三层楼高的电动三四轮车上，一辆辆虽已破旧残损但还能看出样子的电动三四轮车，几秒钟内铁皮变形，玻璃飞溅。

据介绍，此次销毁的车辆中，或是公安交管部门路面执法过程中扣留的违规电动三四轮车，经公告后仍不接受处理的车辆，或是在城管部门工作中没收的非法运营车辆，再有的则是市场监管部门扣押、没收的伪劣产品。

被商家和市民通俗称为“老年代步车”的这些违规电动三四轮车并无合法路权。自去年开始，“老年代步车”各种各样的交通违法行为、以违规电动三四轮车为工具的非法运营行为、在社区内乱停占用合法停车位等多种乱象被媒体广泛关注。虽然名为“老年代步车”，但实际上驾驶群体已经扩展到二三十岁的年轻人，中年群体也正成为使用“老年代步车”的“主力军”。

北京警方表示，违规电动三四轮车违法上路、乱行乱停，对正常交通秩序造成严重影响，加剧路面拥堵，并且极容易引发交通事故。加之在充电过程中，伪劣产品引发的火灾事故时有发生，成为北京市交通和消防安全的一大隐患。

2020年12月底以来，市公安局联合交通、商务、市场监管、城管执法等有关部门，启动了“断源头、控流通、查违章、净路面”非法电动三四轮车集中整治专项行动，源头治理与路面整治同步推进，全力挤压涉电动三四轮车违法犯罪空间。

据市公安局介绍，在专项行动期间，警方尽一切努力，从源头上就切断违规电动三四轮车进入北京的路径。为此，各进京公安检查站乃至乡村卡口都加大盘查力度，重点拦截盘查伪劣电动三四轮车运输车辆，以阻断进京渠道。

在清理市场的同时，路面执法行动也同步展开。今年1月起，不少市民注意到，“老年代步车”开始遭遇交警的拦截，驾车人被处罚。特别在城区范围内，交管部门的执法行动已在违规电动三四轮车的用户中逐渐传开，震慑效果已开始显现。

市公安局表示，警方目前正依法查处电动三四轮车多项严重的交通违法，包括违反道路交通信号灯通行、在道路上逆向行驶、违法进入高（快）速路及环路主路、占压消防通道违法停放、在人行道上行驶等乱行乱停等。期间，警方会同交通、城管等部门，严格落实“非法运营、违法上路、扰乱秩序”三种违法一体查处，发现非法运营车辆后进行查扣。

(责编：杨迪、张文婷)

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