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新疆拉开棉花春播序幕

李志浩
2021年03月28日08:34 | 来源：北京日报
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原标题：新疆拉开棉花春播序幕

　　临近清明，中国棉花主产区新疆，棉花春播从南疆部分灌区拉开序幕。

　　入春以来，新疆气温自南向北回升，不少农田的地温达到春播要求。26日，在阿克苏地区库车市牙哈镇一高标准大田，多台大马力拖拉机缓缓行进，借助北斗、GPS等全球导航卫星系统，自动直行。牵引其后的播种机，在进行精量播种。

　　这种在全疆棉田广泛应用的多功能播种机，可实现播种、铺设滴灌带、覆盖地膜同时作业。得益于拖拉机、全球导航卫星系统、播种机配合工作，现场播行直、接行准，正适于后期大型采棉机进地作业。

　　牙哈镇党委委员、人大主席吐尼亚孜·牙合甫介绍，今年该镇将种植棉花28万亩，其中95%将按机采棉模式种植，预计4月15日能完成播种。而为提高棉花品种一致性，全市今年将统一种植一种品种。

　　眼下，沙雅县、巴楚县、莎车县、尉犁县等南疆产棉大县，及新疆生产建设兵团部分南疆团场，均已拉开棉花春播序幕。综合多地信息，南疆地区预计在4月上旬进入棉花播种高峰期，北疆地区预计在清明节后开始播种。据中国棉花协会前期调查，今年新疆棉花种植规模基本与去年一致。

　　目前，新疆生产建设兵团和北疆地区9成以上棉田已实现全程机械化，南疆喀什地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州农业机械化起步晚，但近年发展速度迅猛。2019年，新疆棉花机械化采收面积突破1150万亩，全区棉田机采率首次超过40%。

　　得益于独特的光热条件，新疆棉花拥有国内较高的品质优势。20世纪90年代以来，我国棉花生产区域重心由黄河流域逐步向新疆转移。目前，新疆是我国最大、世界重要的棉花产区。

　　自治区农业农村厅数据显示，目前新疆共有61个县市区、110个兵团团场种植棉花，近一半农户从事棉花生产，来自棉花的收入贡献了新疆农民纯收入的30%。

　　2020年新疆棉花产量达516.1万吨，占全国棉花总产量87.3%，新疆棉花播种面积3752.85万亩，占全国种植面积的78.92%。

(责编：杨迪、张文婷)

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