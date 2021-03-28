人民网北京3月28日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布的2020年末外债数据显示，截至2020年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24008亿美元，较2020年9月末增长925亿美元，增幅4%。

境外资金持续流入 外债规模保持稳定

据了解，按国际货币基金组织的相关标准，外债主要包括贷款、贸易信贷和预付款、货币与存款、债务证券和直接投资项下的公司间贷款等五类。其中，“债务证券”包括境外投资者增持境内人民币债券等内容。

“外债增长主要源于境外投资者增持境内人民币债券。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，截至2020年12月末，债务证券余额为7267亿美元，占外债余额的30%。”

在王春英看来，外债规模稳步增长是我国经济发展的客观结果。“2020年，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，企业率先复工复产，国内生产总值同比增长2.3%。这是我国吸引包括外债在内的境外资金流入的主要原因。”王春英表示。

业内人士表示，随着经济发展和持续扩大开放，我国充分利用了两个市场、两种资源。在此过程中，外债规模有所增长是正常现象。

交通银行首席经济员唐建伟也认为，当前，我国经济运行平稳，人民币资产在全球范围内表现出强劲吸引力，大量外资仍将持续流入国内市场。

同时，王春英指出，人民银行、外汇局通过适时调整跨境融资宏观审慎政策、开展外债便利化试点、实施一次性外债登记试点等，多措并举为企业提供跨境融资便利，缓解企业特别是中小企业、民营企业融资难、融资贵问题，切实支持实体经济发展。

外债结构优化 风险总体可控

谈及我国外债是否存在风险，王春英表示，截至2020年12月末，从外债币种结构看，本币外债占比42%，较2020年9月末上升3个百分点；从外债期限结构看，中长期外债占比45%，较2020年9月末上升2个百分点，我国外债结构进一步优化。

“2020年末，我国外债负债率（外债余额与国内生产总值之比）为16.3%，债务率（外债余额与贸易出口收入之比）为87.9%，偿债率（外债还本付息额与贸易出口收入之比）为6.5%，短期外债与外汇储备的比例为40.9%。”王春英说，上述指标均在国际公认的安全线（分别为20%、100%、20%和100%）以内，我国外债风险总体可控。

王春英表示，当前，外部环境不确定因素依然较多，但我国经济长期向好的基本面没有改变，预计未来外债仍将延续平稳运行态势。

业内人士认为，当前我国外债规模指标处于国际公认的安全线内，外债风险安全可控。未来在继续充分利用境外资金同时，应进一步优化外债期限结构，更加突出服务实体经济的要求，不断提高外债资金使用效益。

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