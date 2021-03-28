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北京丰台集中推介12宗住宅用地　进一步提振区域发展信心

2021年03月28日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者乔雪峰）3月26日下午，北京市丰台区举办土地推介会，共推出北京西南二环至六环间12宗住宅用地，规划建筑规模逾180万平方米，丰台区未来重点发展的功能区域均有土地供应。

记者从推介会现场上了解到，此次丰台区集中推介的12宗住宅用地分别是，张家坟棚户区改造项目15、21地块；张郭庄村棚改项目6145、6159地块；青龙湖会都核心区B地块；青龙湖会都核心区C北地块；万泉寺住宅小区A地块；周庄子旧村改造项目二期；小瓦窑村旧村改造项目二期；亚林西剩余地块项目；纪家庙村棚户区改造项目；槐新组团旧村改造项目NY-011地块；大井新村项目三期；造甲村土地一级开发项目北地块。

北京市丰台区副区长刘永宗在推介会上表示，在当前首都减量集约发展的背景下，丰台积蓄了大量地理位置优越的发展空间。作为首都南北均衡发展战略和新一轮城南行动计划深化实施的“主战场”，丰台区承载了越来越多的首都功能。“当前，丰台区已经迈入了发展快车道，创新发展优势正在逐步显现。”

据介绍，目前丰台全区土地储备开发项目共计54个，规划建筑规模约2200多万平方米，还未实现规划的城乡建设用地约48.8平方公里，其中住宅用地约12.8平方公里。

记者从推介会上了解到，当前丰台区正围绕丽泽金融商务区、中关村丰台园、南中轴、河西四大重点区域，聚焦金融、科技、商务、文化四大产业领域，以点带面推动高质量发展。特别是河西地区，总面积127平方公里，生态优美、交通便利，发展潜力巨大。

目前丰台区内已汇聚了航天科工三院等十余个科研院所，正在规划建设的中关村丰台数字经济社区也坐落于此。刘永宗表示，随着基础设施的逐步完善和产业潜力的加速释放，河西地区也将成为丰台发展新的增长极。

据了解，“十四五”期间，丰台区在严格贯彻北京新版总体规划的基础上，将重点聚焦南中轴、丽泽、中关村丰台园、丰台站等重点区域，打造引领南部地区发展新的增长极，由点及面高效带动丰台区整体发展再上新的台阶。

刘永宗指出，本场推介会是丰台区在“十四五”开局之年，为活跃区域市场推出的又一项新举措。“丰台区结合区域发展现状及产业配套、生态资源优势，同时坚持房住不炒，实现六稳的总目标，此次面向土地市场集中推介12宗优质住宅用地，将稳定市场预期，进一步提振区域发展信心。”

(责编：张文婷、章斐然)

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