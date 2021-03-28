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中国饭店协会韩明：绿色升级是饭店业发展新方向

2021年03月28日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者乔雪峰）“十四五”规划纲要中明确提出，“加快发展方式绿色转型”“广泛形成绿色生产生活方式”。

“绿色升级是‘十四五’时期饭店业发展新方向。” 3月25日，中国饭店协会会长、全国绿色饭店工作委员会主任韩明在第二届中国绿色消费节暨绿色评审员大会上表示，中国饭店协会将在“十四五”期间继续坚持引领行业，创新驱动，大力发展绿色饭店、绿色餐饮升级版，推动线上线下融合发展，建设共享共建共发展的行业高质量平台。

韩明表示，创建绿色饭店在实现社会效益的同时，也能够实现经济效益，不仅体现在对于能源、原材料、劳动力的节约方面，更体现在收入创造与抗风险能力层面。“超过1500家绿色饭店在推动住宿业节约资源、节能降耗、保护环境、引导行业转变增长方式、培育社会节约消费风尚等方面，发挥了积极作用。”

厦门市商务局副局长陈跃进表示，绿色发展作为五大核心发展理念之一，成为“十四五”期间我国经济社会实现高质量发展的重要抓手。厦门市饭店餐饮行业将贯彻新发展理念，转变经营发展方式，提升整体接待服务水平，提高盈利能力，实现行业高质量发展。

此外，活动还发布了第二届中国绿色消费节全年活动计划，以及中国饭店协会推动住宿餐饮行业绿色发展的“十四五”规划及2021年重点工作计划，并对《绿色餐饮经营与管理》国家标准进行解读。 

(责编：张文婷、章斐然)

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