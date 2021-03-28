北京受到强沙尘天气影响 空气质量已达严重污染
2021年03月28日10:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京受到强沙尘天气影响 空气质量已达严重污染
北京市气象局官方微博28日表示，28日4时，沙尘和大风已进入北京西部，5时城区西部听见风声。
北京市生态环境监测中心官方微博表示，目前北京市受到强沙尘天气影响，预计28日白天仍将是沙尘过程对北京市空气质量影响的主要时段，PM10将处于高浓度水平，为6级严重污染。
据悉，26-27日蒙古国中部区域出现大范围强沙尘天气，并随西北气流向东南移动，27日白天沙尘主体逐渐进入我国境内，内蒙古、甘肃、山西、河北北部等一带先受到影响，由于此次沙尘极强，PM10出现极高浓度峰值，最高达到10000微克每立方米。
在西北风作用下，28日5时沙尘开始明显影响北京市西北区域，7时覆盖全市区域，PM10全市浓度均值为2000微克每立方米以上，为6级严重空气污染。
气象部门表示，截至28日7时，北京市大部分地区能见度在1~2公里，通州、房山、门头沟、丰台、大兴的部分地区能见度不足1公里，出行需注意交通安全；西部北部地区风力很大，部分地区出现7、8级的阵风，如有出行计划，要做好防风措施和健康防护。
气象部门称，根据目前的气象资料来看，预计28日夜间风力减小，沙尘天气逐渐减弱，能见度转好；但是受偏南风的影响，29日下午可能会出现沙尘回流的情况。(完)
(责编：张文婷、杨迪)
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