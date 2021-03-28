人民网北京3月28日电 （记者余璐、实习生周洲）据中央气象台消息，过去一天，受蒙古气旋及后部冷空气的影响，内蒙古及华北北部等地出现浮尘或扬沙，其中内蒙古锡林郭勒、赤峰局地出现沙尘暴，空气质量“爆表”。28日北方大部地区仍将受沙尘困扰，局地还将有沙尘暴出现，28日夜间起大部地区沙尘强度将减弱，空气质量改善。

28日白天，新疆南疆盆地和东部、青海东北部、内蒙古大部、甘肃河西及东部、宁夏、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、河南北部、山东、辽宁中西部、吉林西部、黑龙江西南部等地有扬沙或浮尘天气。其中，内蒙古中部和东南部、山西北部、河北中北部、北京、天津、辽宁西部等地的部分地区有沙尘暴，内蒙古中部偏南地区及东南部有强沙尘暴。中央气象台于6时继续发布大雾黄色预警信号。

“此次沙尘天气整体来看，与3月14日至18日强沙尘暴天气过程相比，强度略弱，沙尘暴影响位置偏东，强沙尘暴范围偏小，扬沙或浮尘向南传输范围略小。”中央气象台首席预报员张涛表示，由于影响位置比上一次略偏东，对于内蒙古东部和东南部、辽宁等地来说，沙尘影响比上一次明显。这两次过程的沙源地虽都源于蒙古国，但此次产生的原因是蒙古气旋和冷高压的配合，刮大风起沙，沙尘升至空中接着传输，所以强度弱于上一次，大风的极端性稍弱。

对于此次沙尘天气，公众需要注意防范什么？张涛表示，公众要做好防风、防沙尘措施，预防呼吸道疾病，减少外出。大风地区需做好棚架、广告牌、简易搭建物及设施农业的加固工作，减少或避免高空作业。此外，要注意防范沙尘天气对交通运输的不利影响。

据了解，29日起南方降水较弱的局面将被打破，29日至4月2日江南等地将迎来一次明显的降水过程，并伴有大范围雷电活动，局地有强对流天气。另外，未来三天，东北地区西北部、内蒙古东北部、新疆北疆西部等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大到暴雪。

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