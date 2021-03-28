原标题：青海湖边“守鹤人”：用爱心和虔敬呵护圣湖精灵

三月下旬，青海湖冰封的湖面尚未完全融化，白茫茫一眼看不到边。

青海湖地处青藏高原东北部，是世界第二大咸水湖，中国最大的内陆咸水湖，作为国际重要湿地，青海湖是世界水鸟重要繁殖地和迁徙通道的主要节点。

每年三月至四月，世界上唯一生活栖息在高原上的鹤类——黑颈鹤从云贵高原千里迢迢来到青海湖繁衍生息。此时，生活在这里的智华早已在湖边等待这些“老朋友”的到来。

智华是青海海南藏族自治州共和县石乃亥乡尕日拉寺的阿卡。进入他的僧舍，墙上贴的、桌上摆的，满满都是黑颈鹤、大天鹅等水鸟的照片。

智华在学习经文教义的同时主动进行鸟类保护工作。2008年，青海湖国家级自然保护区征召湖滨的僧侣、牧民等担任协管员，协助保护区管理局共同参与对青海湖的保护工作，智华随即成为了其中的一员，负责捡拾垃圾、记录水鸟数量、监测水鸟活动等。

2010年，由于青海湖水位不断上涨，黑颈鹤的巢穴被上涨的湖水淹没，一场暴雨冲走了一对即将破壳的小生命。智华第一时间发现了这一情况，并立即上报给了青海湖国家级自然保护区管理局。

“这个事情以后，我就开始想办法帮它们加高巢穴，但黑颈鹤的警惕性很高，只能每天用干草加高一点点，这样不易被它们察觉，但有时候还没等到完全加固好，一下雨还是会被淹掉。”智华说。

为确保黑颈鹤顺利产卵孵化，从2012年起，每年黑颈鹤到来的时候，智华积极组织寺院的其他僧人和周边村民一起为黑颈鹤制作人工巢。

“黑颈鹤只在有水的地方筑巢，而且水深要超过30厘米，所以我们做人工巢的地方也得在湖里。”智华告诉记者。每年做人工巢，智华和其他僧人都要从草地上割来干草，穿过冰凉刺骨的湖水，将干草铺在湖面上，再将草垛堆在干草上，最后从湖中捞出湿水草铺在草垛上增加人工巢的稳固性。制作完成的人工巢高约60厘米，直径约1米，可以为当年来此产卵孵化的黑颈鹤提供安全舒适的环境。

“刚开始黑颈鹤不太接受我们做好的人工巢，它们会小心试探，发现是安全的之后，才会在人工巢里产卵孵化。”智华说，近年来在青海湖顺利孵化的黑颈鹤宝宝越来越多。

“我从小就生活在这里，每年都能看到黑颈鹤飞来，它们在我心里就像朋友一样。”智华说，“黑颈鹤在我们藏族人心里是神鸟，在不过度干预的情况下为它们提供一些帮助，我觉得是我们必须要做的事情。”

青海湖作为“水鸟天堂”，每年冬季，还会有“鸟中仙子”——大天鹅翩翩起舞的倩影。

智华会将自己每日对大天鹅监测的情况详实记录下来。闲暇之余，他还会利用青海湖国家级自然保护区管理局提供的相机与红外相机拍摄下它们优雅的身影。

“我敬畏这些鸟儿，保护它们，在我看来不是一项工作，是我的义务。”在智华的心目中，青海湖的鸟儿是大自然纯净的生灵，它们和人类的生命同样宝贵。（李江宁）

(责编：张文婷、杨迪)